《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

記者王靖淳／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》日前宣布「木曜一代軍」退役，新成員的加入受到外界關注及討論，成員阿江最近和樂天女孩琳妲同框拍片，除了分享加入《木曜》的契機之外，同時也大方談論私密床事，影片曝光後，掀起討論。

▲琳妲問阿江發生關係最喜歡的地點在哪。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）



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影片中，面對有網友好奇問阿江是如何加入《木曜4超玩》的，她回憶，有天在健身房遇到藝人邰智源，對方主動與她交談，並聊到喜歡台語和日文，便順勢問她是否也會台語。為此，阿江笑說：「我就跟他說我住三重。」邰智源一聽就認定她的台語肯定不錯，進而進一步詢問她是否也懂日文，而阿江剛好都會，就意外促成加入《木曜4超玩》的契機。

▲阿江認為沒有最喜歡的地點。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

當被琳妲問到「最喜歡的性關係地點」時，阿江認真地回應：「我覺得只有最喜歡的人，沒有最喜歡的地點。」談到理想型條件，琳妲問阿江假設遇到理想型且一見鍾情，但對方重要部位尺寸偏小，是否還能接受時，她則表示：「我可以耶，因為我覺得這件事情，對我來說不是那麼重的比分。」不過她也坦言目前不會想交男友，因為有戀愛恐懼。至於被問到難忘的地點及喜歡的姿勢，阿江則露出無奈表情，不願向對方透露。

▲阿江自認不介意男生尺寸大小。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

事實上，隨著《木曜4超玩》幕後團隊出走、主持人退役，成員們各自出席活動被問及此事都表示不清楚。至於《木曜4超玩》主持群未來是否會合體，邰智源日前出席公開活動時則表示不曉得，「有需要就合體，人生就是這樣來來去去」，棉對外界猜測主持群是否有心結或交惡一說，他則強調完全沒有，團體是自然解散的。

▲阿江（圖左）是《木曜4》新成員。（圖／翻攝自Instagram／s95175389work）