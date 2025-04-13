白冰冰世紀破冰胡瓜「康康也來了」！　罕吐真心話：做節目是一時

記者孟育民／台北報導

白冰冰從中視轉戰民視主持《超級冰冰show》，擠掉原本胡瓜的節目時段，引發合約鬧雙胞爭議，引起不小的風波。今（13日）兩人都現身賴慧如婚宴，胡瓜更擔任證婚人，破冰話題掀起外界關注，白冰冰則說：「太開心，那一次疏忽了，本來要請他上節目，結果我的助理跟他的助理沒聯絡上，這次終於有機會邀請他來上《超級冰冰show》，希望他能夠賞臉，雖然他那麼忙又紅。」到了會場，兩人真的同框合影，外加接棒主持中視《綜藝一級棒》的康康。

▲胡瓜、白冰冰、康康世紀破冰。（圖／讀者提供）

白冰冰表示私下都是好友，並無因為節目而鬧不愉快，也不排斥現場大合照，「我們互相祝福，我們做節目是一時的，但做人是一輩子，我們已經是幾十年的好朋友了，那我是因緣際會，不知道為什麼就被推上了鋒頭浪尖，我只是好好在做我自己，希望大家多多支持我們。」

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▲白冰冰喜氣現身賴慧如婚宴。（圖／記者周宸亘攝）

另外，今天一大看點還有她和康康同台，兩人的節目《 超級冰冰show》、《綜藝一級棒》如今打對台，不過康康受訪時態度大方回應：「如果有遇到，一定會過去（喝一杯），我以前也是冰冰姐帶出來的，我和哪個大哥和大姐沒打過對台？以前也有和菲哥、憲哥、瓜哥打過對台，不過成績都是非常不好。」