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篠崎泫破尺度解放深V泳裝　「炸超兇事業線」火辣身材看光

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時有經營YouTube頻道，也會趁工作空檔透過社群記錄生活，最近她在IG曬出一系列日前飛往日本的工作照，其中兩張對鏡自拍的泳裝照曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛驚呼：「噴鼻血！」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

照片中，篠崎泫身穿一件黑色連身泳裝，剪裁大膽且設計特別，胸前深V與側邊透膚拼接細節，完美襯托她的身形曲線，既展現火辣好身材，也不失時尚感。她微微側身面對鏡子，臉上露出甜美微笑，一手拿著手機對鏡子自拍，姿勢自然又放鬆。在另一張照片中，她稍微做出彎腰動作，並對鏡頭擺出嘟嘴表情，展現俏皮可愛的一面。照片曝光後，吸引大批網友留言，「好辣」、「好漂亮」、「超級美」、「真的太扯，仙女臉蛋，身材又超好 。」

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▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫辣照掀起網友暴動。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫在文中提到，年初受到《台灣好吃驚》節目邀請，飛往日本栃木縣那須鹽原市，展開一場結合泡湯、美食與神前式婚禮之旅。她表示這趟旅程不但泡湯泡到滿足，更大吃當地美食，為她的2025年開啟幸福開端。值得一提的是，讓她覺得最特別的體驗，是首次穿上日本神社婚禮的正式服裝。

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

此外，篠崎泫不忘分享泡湯心得，特別提到入住溫泉飯店，不論是私人湯池或大眾池都讓她驚艷，並稱讚飯店的餐點美味、房間舒適，服務人員也貼心專業，讓她覺得整段旅程相當療癒，直呼：「住在那整個超級幸福。」不過這趟出國也遇上插曲，篠崎泫笑說她的行李箱竟然打不開，但她為了拍攝泡湯照堅持要拿到泳衣，最後只好強行破壞行李箱，「還好溫泉實在太舒服，整個慰勞了我的心。」

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