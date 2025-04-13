欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

記者劉宛欣／綜合報導

65歲資深歌手李茂山，曾是華語歌壇的傳奇人物，名曲包含〈無言的結局〉、〈今夜又擱塊落雨〉紅遍全台，在1991年榮獲金曲獎肯定，後又靠著主持《來電五十》、《玫瑰之夜》、《歡樂一百點》拿下金鐘獎，紅遍東南亞，有「星馬王子」封號，然而就在事業如日中天之際，他卻傳出因沉迷賭博欠下鉅額債務，選擇帶著家人離台遠走海外，從此消失在演藝圈長達26年。

▲天王李茂山因欠下鉅額賭債，跑路26年。（圖／翻攝自微博）

資深媒體人狄志為近日登上《娛樂頭版頭》提起了李茂山的火紅程度，指出李茂山曾是民眾票選最想聽演唱會的男歌手前三名。可惜李茂山當年賺得盆滿缽滿，卻也守不住，全都賭光光，據媒體報導欠了兩、三億，以二十多年前的價值來算，簡直難以想像，最終只能選擇跑路，所幸他並不是自己跑掉，而是帶著老婆、小孩、老母親一起跑。

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▲狄志為上節目聊起李茂山的現況傳聞。（圖／翻攝YouTube／娛樂頭版頭）

狄志為指出有傳言說，李茂山多年還努力賺錢還債。近年，有人在中國大陸偶遇過李茂山，在一家餐廳做起端盤子的工作，讓他難以置信，不過李茂山不以為意，還表示「英雄不怕出身低」，端盤子之餘，有時也會上台唱幾首歌，而被問起是否經常被認出？李茂山幽默回答「我都說只是長得像」，最後，狄志為也感嘆對方「有家歸不得」，並發願希望有一天能看到李茂山回來開演唱會。