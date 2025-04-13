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AI換臉偷用「迪麗熱巴五官」！短劇女演員變臉露餡　粉絲氣炸喊告

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸近年吹起了短劇風潮，憑藉每集僅數分鐘、題材新穎、節奏快速的特點吸引大批觀眾。然而，近期一部名為《逆騎》的短劇，卻因涉嫌使用AI技術，將畫面中的女角換臉為女星迪麗熱巴的臉孔，引發網友熱議和粉絲強烈不滿，認為這已構成嚴重侵權行為，呼籲迪麗熱巴的經紀公司應該維護演員權益，依法提告。

▲網友發現短劇《逆騎》疑似出現迪麗熱巴的臉。（圖／翻攝自微博）

▲中國頂流女神迪麗熱巴成了AI換臉受害者。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

事件起因於有網友在觀看該劇時發現，某一場戲中一名身穿校服的女學生初登場時，面容與迪麗熱巴相差甚遠，但隨後鏡頭再次轉向時，該角色五官出現明顯變化，臉部細節顯得相當不自然。觀眾指出「這張臉越看越像迪麗熱巴」，懷疑該劇製作方使用AI換臉技術，將角色臉部修改為迪麗熱巴模樣，引爆粉絲怒火。

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▲網友發現短劇《逆騎》疑似出現迪麗熱巴的臉。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現短劇《逆騎》疑似出現迪麗熱巴的臉。（圖／翻攝自微博）

對此，大量迪麗熱巴粉絲紛紛湧入官方微博留言，怒斥劇組侵犯藝人肖像權，並標註她所屬經紀公司希望儘速採取法律行動「這根本就是偷臉吧」、「演員的形象不是你們拿來亂用的」、「希望公司不要姑息這種行為，必須提告」輿論壓力也讓事件迅速升溫，引起媒體關注。

▲網友發現短劇《逆騎》疑似出現迪麗熱巴的臉。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲憤怒要求劇方負責，也呼籲經紀公司提告維護藝人權益。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，《逆騎》的製作方已將該劇版權售予多個劇場平台播放，而在部分平台發現問題後，已有廠商著手進行內容修改，刪除疑似侵權畫面。法律專業人士也指出，若製片方未經當事人同意即使用AI技術換臉製作影像，已構成對當事人肖像權的侵犯，依法應承擔相應法律責任。

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