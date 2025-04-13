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超狂劇情！鄒承恩失憶回歸《願望》引爆「五角戀」

記者許逸群／台北報導

鄒承恩回歸台劇《願望》，飾演因意外而失憶的方冠傑，他的回歸讓林萱瑜、陳謙文、華千涵與林則希的情感糾葛逐漸複雜，最終竟發展成一場「五角戀」，突破以往台八劇的戀愛設定。另外，林秀玲近日正式加入劇組，飾演江祖平的母親，初登場便引發劇情波動，讓人期待滿滿。

▲▼鄒承恩失憶回歸《願望》引爆「五角戀」。（圖／三立提供）

▲鄒承恩失憶回歸《願望》引爆「五角戀」。（圖／三立提供）

劇中，鄒承恩原本與林萱瑜是戀人關係，後來卻與華千涵結婚。林萱瑜則與陳謙文開展新戀情。無奈冠傑遭遇意外失蹤，眾人誤以為他已經身亡。華千涵悲痛欲絕，直到林則希溫柔陪伴，才逐漸敞開心房。然而，冠傑奇蹟般地回歸，但因失憶，讓五角戀的情感風暴再次掀起高潮！

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▲▼鄒承恩失憶回歸《願望》引爆「五角戀」。（圖／三立提供）

▲超展開的劇情讓觀眾相當期待。（圖／三立提供）

回歸劇組的鄒承恩透露，先前因原定工作安排暫時離開劇組，這也讓他所飾演的「冠傑」角色能夠合理地「消失」一段時間。這次回歸，他對劇情走向充滿期待，特別是冠傑如何面對林萱瑜與華千涵之間錯綜複雜的感情關係，讓他每天拍戲時都在默默猜測劇情發展。

鄒承恩笑說：「我也沒想到回來後的感情線會這麼複雜！」不過他也透露，「失憶橋段」不會持續太久，編劇已經開始構思劇情轉折，讓冠傑恢復記憶，並表示接下來會有更多精彩劇情等著觀眾。

談及劇中錯綜複雜的五角戀情，林萱瑜被問到如果自己遇到這樣的感情拉鋸，會如何處理？她笑說自己非常理智且果斷：「如果我已經和對方在一起，突然有女生出現來爭，我一定不會讓她得逞。但如果還沒交往，而兩個人同時在爭，我會直接退出，因為那男生有問題。」

對於前任回頭，她更是態度堅定，「分手一定有原因，我不會吃回頭草，感情我分得很清楚，不會讓自己陷入無限輪迴。」她還表示，自己性格很和平，甚至能和交往對象的前任當朋友，「因為我就是很peace啊！」

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鄒承恩, 願望

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