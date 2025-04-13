告五人唱完世運「宣布捐1200萬做公益」！　唱酬也全捐出

記者蔡琛儀／高雄報導

人氣天團告五人昨（12日）在高雄世運主場館開唱，也是他們首次挑戰該場地，成本砸了上億元，票房收入約1.15億元，但告五人及所屬相信音樂在演唱會後宣布，代表全體歌迷及這次的贊助廠商一起捐出總額超過新台幣1200萬元，包括三人的唱酬，以兒童身心教育暨偏鄉醫療照護為目標支持多項公益單位，更特別邀請了來自高雄六龜的「尼布恩合唱團」觀賞。

▲告五人順利完成首場世運演唱會 。（圖／相信音樂提供）

他們昨晚邀請了美秀集團、老王樂隊、甜約翰，破天荒讓如今人氣都超旺的三個團齊聚一堂，令歌迷都驚喜不已。犬青說，當初是先邀三個團一起出來吃飯，在邀約大家當嘉賓時，也是同時間一起詢問邀約，沒想到大家也都很有默契的立刻答應，「甜約翰跟美秀那時候都有巡演，但還是排除萬難來當嘉賓。」讓他們非常感動。

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此次告五人演唱會砸下破億元舉辦演唱會，煙火數量多到他們戲稱是「告五人花火節」，還出動500台無人機表演，犬青說公司告訴他們不要管成本；昨晚演唱會直到最後一首歌快唱完才下起傾盆大雨，雲安說：「雨不是負擔，而是浪漫，更感動的是我們這次50+1場，意義非凡，真的很扯，超扯！」

▲告五人邀請高雄六龜的「尼布恩合唱團」來看演出。（圖／相信音樂提供）

犬青昨晚哽咽說，謝謝歌迷告訴他們不要在意別人說什麼，她受訪時坦言，確實很難忽視不好的評論，「只能儘量讓自己peace」，哲謙則說：「沒有在意其他人怎麼說，他們能發洩情緒的話也沒關係，音樂就是我們三個人的樣子，我沒有在意。」並表示：「我們在錄音的當下歌迷沒參與到，所以有些人可能不能體會每一首歌製作的用心，我們就努力去告訴他們，讓他可以感受，就能銜接起來，或許他們不一定是真的不喜歡這些歌。」

成功征服5萬人的世運，告五人接下來的目標卻還不是台北大巨蛋，希望能從最熟悉的校園、Live house再慢慢唱回大場地，此外還要備戰預計今年夏天推出的新專輯；被問起最想做的事，犬青笑說：「好想回家洗澡，好熱！」雲安則說：「待會要回歌迷訊息，還要回到家人的懷抱。」哲謙意猶未盡地直呼：「好想明天再開一場！」