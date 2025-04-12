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李到晛、高旻示有望「四搭」！參演《德魯納》編劇新作　反應兩極

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員李到晛、高旻示曾在《Sweet Home》、《五月的青春》、《轉世戀愛》中合作，圈了不少喜歡兩人之間火花的CP粉，近日他們有望再度攜手，於知名編劇洪氏姊妹的新作《Grand Galaxy》（暫譯）合作，不過，消息一出卻引發觀眾兩極反應，不少人認為他們示值得信賴的黃金組合，也有人認為合作太多次已經看膩了。

▲李到晛、高旻示有望四度合作。（圖／翻攝自IG、《五月的青春》劇照）

▲李到晛、高旻示有望四度合作。（圖／翻攝自IG、《五月的青春》劇照）

根據韓媒報導，高旻示已在1月確定出演《Grand Galaxy》，而李到晛目前則處於積極洽談階段。雖尚未正式官宣，但外界普遍看好他會選擇參演，他將於下月正式退伍，這也將是他退伍後首部作品。不過由於加上《Grand Galaxy》，兩人將會是第四次的合作，不少人直言已經看膩，原先男主角傳出有望由車銀優擔任，不過最終沒能成局。

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除了演員組合引發討論，洪氏姊妹的抄襲爭議也令不少人興趣缺缺。她們過去寫下《豪傑春香》、《原來是美男》、《主君的太陽》等多部人氣作品，但多年來卻屢屢陷入抄襲疑雲，例如《最佳愛情》被指與小說《所以我與黑粉結婚了》、《薄荷》雷同，甚至作者也曾親自在2013年發文控訴，要求洪氏姊妹道歉。

除此之外，《主君的太陽》被質疑與《陰暗的糖果》類似、《花遊記》被指抄襲網路小說《愛遊記》，《德魯納酒店》被發現設定與日本漫畫《XXX Holic》類似，2022年《還魂》則被認為與中國古裝劇雷同。

▲洪氏姊妹作品每每推出皆掀起討論，上圖依序為《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《最佳愛情》、《還魂》。（圖／翻攝自海報）

▲洪氏姊妹作品每每推出皆掀起討論，上圖依序為《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《最佳愛情》、《還魂》。（圖／翻攝自海報）

儘管如此，仍有不少觀眾期待李到晛、高旻示的再度合作，尤其是在《五月的青春》中展現出的深情演技令人印象深刻，《轉世戀愛》短短篇幅也展現出絕佳默契，被觀眾稱為「值得信賴的螢幕情侶」。

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