《實習醫生》男星證實罹患漸凍人！「剛與前妻復合」堅持繼續拍戲

記者劉宛欣／綜合報導

以《高校十八禁》（Euphoria）、《實習醫生》等人氣影集聞名的男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）現年52歲，近日透露自己確診了肌萎縮性側索硬化症（ALS），俗稱「漸凍人」。他接受外媒訪問，表示：「很感激有摯愛的家人陪伴我一起面對人生的下一個階段。」雖然患病，但他強調仍會持續投入工作「我覺得很幸運還能繼續工作，也很期待下週回到《高校十八禁》的拍攝現場。」該劇第3季預計於4月14日開拍。

▲艾瑞克丹恩證實罹患漸凍人。（圖／路透）

艾瑞克丹恩與女演員蕾貝卡蓋哈特（Rebecca Gayheart）在2004年結婚，兩人育有兩個女兒，婚姻維持了14年後，於2018年提出離婚，但據報導，夫妻倆2025年初已撤回離婚申請，家庭關係逐漸修復。在宣布消息的最後，丹恩也呼籲外界給予空間與理解「我誠摯地請求外界，在這段期間給我與家人一些隱私。」

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▲艾瑞克丹恩雖患病，卻也傳出與前妻復婚的好消息。（圖／翻攝自艾瑞克丹恩Instagram）

除了他之外，也有不少名人曾與漸凍人症奮戰，包括歌手蘿貝塔弗萊克（Roberta Flack）、約翰霍普金斯（John Driskell Hopkins）以及演員肯尼斯米契爾（Kenneth Mitchell）等人。