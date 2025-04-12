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張家輝、劉俊謙降臨台北！　彭于晏驚喜獻聲被虧：原來有女朋友

記者蕭采薇／台北報導

金獎影帝張家輝睽違10年來台，合體當紅男神劉俊謙宣傳自導自演新片《贖夢》，展開三天兩夜台北行程。當晚在台北小巨蛋開唱的歌神張學友，以及曾與張家輝合作電影《激戰》和男神彭于晏都獻「聲」預祝張家輝新電影《贖夢》票房大賣，讓先前毫不知情的張家輝和劉俊謙十分驚訝又開心。

▲▼張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

雙帥11日晚間現身大直美麗華影城的《贖夢》台北首映會，現場吸引500名粉絲前來搶先觀賞《贖夢》並近距離一睹偶像風采，更有鐵粉自製張家輝片中角色「蔡辛強」的應援牌。劉俊謙順勢祭出票房公約，語帶曖昧表示若台灣票房破5千萬，就跟張家輝「搞事情」！

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《贖夢》在香港上片2週多，已累積近4千萬台幣票房，氣勢延燒至台灣。首映活動上最大驚喜Ｍ就是張家輝傳說中的「哥哥」張學友送來一大束鮮花及語音祝福，張學友先是幽默笑稱張家輝是「不能說的弟弟」，表示自己因為剛好演唱會撞期所以無法到《贖夢》首映會現場支持，只能「聲」援。

張學友說：「希望觀眾朋友做好心理準備，聽說這部電影很多朋友看過以後都尖叫，張家輝已經有『香港希區考克』的稱號了，大家知道希區考克是誰嗎？他是外國非常有名的驚悚片導演，非常經典。張家輝的國語應該聽不懂我在說什麼，大家可以翻譯一下。希望《贖夢》首映成功！叫好叫座！」

▲▼張家輝出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲張家輝為電影《贖夢》睽違10年來台。（圖／記者李毓康攝）

張學友不愧是張家輝的「哥哥」，料事如神，經主持人黃豪平提示希區考克就是「Hitchcock」之後，張家輝才終於聽懂，一聽說自己跟驚悚大師希區考克齊名，張家輝謙虛直呼「不敢不敢」，並表示非常感謝張學友的用心：「非常感謝他這麼有心送花，還聲援我們的電影。」

▲▼張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲張學友驚喜為《贖夢》首映會獻花，（左起）劉俊謙、張家輝。（圖／記者李毓康攝）

張學友笑說：「昨天有跟他聯繫，我說我來台灣但是沒辦法去看你的演唱會，他說他也想過來看電影，我就說你不用過來了，不然如果感冒了影響你唱歌，我責任就大了，好多觀眾買了你的演唱會門票，但是他堅持問我什麼時候辦首映會，我就猜到他可能會送什麼過來，所以剛剛主持人一說有驚喜，我第一個就想到是他。」

▲▼張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

張家輝在演藝圈人緣相當好，除了張學友送上驚喜祝福，男神彭于晏也準備了一桌台灣小吃讓他與劉俊謙品嘗，有鳳梨酥、豆花、珍珠奶茶、炒米粉、甜不辣等，利用諧音預祝《贖夢》在台灣票房又「旺」又「發」。彭于晏也暖心地說：「知道這兩天宣傳肯定很忙，所以我準備了一些台灣小吃，讓你和俊謙在辛苦宣傳的同時可以享受。」張家輝也開玩笑說，近期有看到彭于晏的緋聞，「恭喜他啦，原來真的不是同性戀，也有女朋友的。」

▲▼張家輝、劉俊謙出席《贖夢》台北首映會。（圖／記者李毓康攝）

▲彭于晏也準備了一桌台灣小吃，讓（右起）張家輝與劉俊謙品嘗。（圖／記者李毓康攝）

被問起票房公約，張家輝立刻說：「這件事就交給俊謙了！」劉俊謙先是反問導演希望票房多少，張家輝直呼「你說了算」，劉俊謙順勢撂話：「那如果破5千萬的話，我跟家輝哥就搞點事情給大家吧！真是有夠曖昧的，哈哈！」這部橫跨夢境與現實的驚悚恐怖大片《贖夢》現正熱映中。

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張家輝, 彭于晏, 贖夢

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