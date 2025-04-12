曾是台灣第一人登法國羅浮宮！　郭彥甫退出演藝圈9年...近照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

郭彥甫自2016年退出演藝圈後，專注藝術創作，並於短短數年內以《行李箱》系列作品登上法國羅浮宮、在上海新繪畫大賽中獲獎，成功轉型為當代藝術家。近日他受邀參與田定豐和衍舞Rafeeka共同主持的Podcast節目《田定豐的共時好生活》，暢談從舞台走入畫布、從光環轉向靈魂深處的創作旅程。

▲郭彥甫接受田定豐、朱衍舞專訪。（圖／唱戲世界娛樂提供）

田定豐與郭彥甫的相識，是在上個月錄製對方Podcast時結下的緣分，「他完全打破我對藝人的認識。真實、直接、沒有修飾，充滿藝術家的敏銳感知。」田定豐也說：「我們兩個都在娛樂圈待過很長時間，也都不熱衷社交。那次聊天之後，我就想好好訪他一次。」

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郭彥甫分享，28歲事業達到巔峰時，內心卻感到極大的空洞感，最終選擇回到童年時最純粹的陪伴「畫筆」，他的畫作風格鮮明，題材也常結合社會觀察，其中包括他創作的美國前總統川普畫像，剛好在台灣股市史上最大跌幅的那天，在社群上引發關注與討論，「我畫的不是川普這個人，而是那背後象徵的能量與衝突。」他坦言，那次創作引來很大的迴響，但他也從中確認了藝術最重要的價值就是誠實。

▲郭彥甫接受田定豐、朱衍舞專訪。（圖／唱戲世界娛樂提供）

對郭彥甫來說，藝術不只是表達，而是一場長期與自己對話的旅程，「畫畫從來不是職業，而是一輩子的陪伴。」他說，「不是每一幅畫都完成在畫布上，有些是在心裡一次次撕裂與縫補中誕生的。」