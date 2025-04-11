ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

與婁峻碩合作破局！　U:NUS蔡承祐親曝原因超可惜

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS日前在Legacy TERA舉行連兩天情人節粉絲派對，公布不少新歌，其中蔡承祐於去年5月發佈感性又內斂的R&B歌曲〈嗯〉後，於今年再度帶來第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉，以節奏強烈的Hip-pop舞曲節拍，混合Rap、唱腔與態度，打破外界對「陽光男孩」的既定印象，並告訴所有人：「現在你該記住我是誰了！」

▲▼蔡承祐第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉的。（圖／滾石提供）

▲蔡承祐推出第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉。（圖／滾石提供）

首次挑戰寫整段Rap的他，分享創作靈感來源：「因為第一首正式個人作品，想好好打造、把自己內心想彰顯的部分展現出來，也想讓大家一聽就有記憶點，記住我！」起初歌曲是想邀請婁峻碩共創，「原本是要找峻碩哥合作，Demo也很認真的聽完，但峻碩哥實在忙不過來，所以後面我才把它寫完。」雖感到可惜，但也許下23歲生日願望表示：「希望可以跟婁峻碩出一首歌！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡承祐在MV裡，分別以監獄服和酷帥皮衣風格的樣貌登場，呈現出私底下煩躁的自己及舞台上告別壓抑的人格。蔡承祐透過MV向大眾展示蛻變後的自己，直言：「每個人都有些許心煩的時候，我要讓大家知道，擺脫這些情緒後的我，在舞台上是長什麼樣子的。」期許大家都能在作品中感受到他的人格魅力。

▲▼蔡承祐第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉的。（圖／滾石提供）

▲蔡承祐穿上監獄服。（圖／滾石提供）

其中一幕特地用「火」燃燒的畫面象徵「重生」，蔡承祐表示：「火場實在太印象深刻，只有拍兩次而且完全不能跳錯，因為火燒得很旺、煙很濃，要把握那瞬間精準的跳完。」好在團隊快速完成拍攝，結束也立馬滅火、恢復場景，他也感謝團隊為了作品用盡心力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【不要玩祖公XD】調皮孫偷幫祖公戴假髮直接變SIA

推薦閱讀

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

大牙親回「被2電視台當不存在」　認沒業配廠商找…月收僅1萬網心疼

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

王思佳尪遭爆非富商！心碎護夫「還他隱私」　深夜吐心聲：沒說過嫁豪門

當爸4天！張天霖閃辭自創品牌董事長　親發聲明切割：毫無關係

直擊／K奶女優火辣捧奶！出場「震」爆了　天菜東雲怜彌現身全場驚呆

張天霖無預警退出VICKY曝便當店現況　屈中恆嘆每月開銷30萬不得已要幫

Soya穩交新歡9個月又分了　認渴望穩定關係：沒真正談過戀愛

張兆志爆35歲永恆結紮！公開離婚真正原因　認還愛前妻許允樂「悲吐心境」

《九品芝麻官》常威爸谷峰離世！　「曾2奪金馬男配」享耆壽94歲

李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷姪子遭詐騙10幾萬！　痛揭歹徒手法「網購匯款」竟是騙術
  2. 品冠忍不住再來！　驚喜宣布「返場台北開唱」時間曝光
  3. 「露比醬！嗨～」洗版全網！NMIXX、IVE瘋翻跳　二次元神曲掀熱潮
  4. 47歲黃曉明「8塊腹肌」炸出！　狂甩25KG「大肚消風」對比照震撼
  5. 一隻阿圓「機上一舉動」忘了拿手機！航空公司應對感動她：台灣真讚
  6. 賈永婕考慮3秒就接101董座　開酸「討厭我的人比較委屈」
  7. 瘦子點名「ØZI勾二嫂」　吳卓源遭捲入...現身澳洲近況曝光！
  8. 名模殷琦新身份曝光　老公張市育上任首要難題對抗川普
  9. 賀瓏被問《夜夜秀》營收終於吐實　爆李康生拿走25萬是最大資金缺口
  10. 王思佳到底惹到誰？鬆口認「專門肖想別人老公的臭綠茶」：一張嘴就好了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366