與婁峻碩合作破局！　U:NUS蔡承祐親曝原因超可惜

記者蔡琛儀/台北報導

男團U:NUS日前在Legacy TERA舉行連兩天情人節粉絲派對,公布不少新歌,其中蔡承祐於去年5月發佈感性又內斂的R&B歌曲〈嗯〉後,於今年再度帶來第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉,以節奏強烈的Hip-pop舞曲節拍,混合Rap、唱腔與態度,打破外界對「陽光男孩」的既定印象,並告訴所有人:「現在你該記住我是誰了!」

▲蔡承祐推出第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉。(圖/滾石提供)

首次挑戰寫整段Rap的他,分享創作靈感來源:「因為第一首正式個人作品,想好好打造、把自己內心想彰顯的部分展現出來,也想讓大家一聽就有記憶點,記住我!」起初歌曲是想邀請婁峻碩共創,「原本是要找峻碩哥合作,Demo也很認真的聽完,但峻碩哥實在忙不過來,所以後面我才把它寫完。」雖感到可惜,但也許下23歲生日願望表示:「希望可以跟婁峻碩出一首歌!」

蔡承祐在MV裡,分別以監獄服和酷帥皮衣風格的樣貌登場,呈現出私底下煩躁的自己及舞台上告別壓抑的人格。蔡承祐透過MV向大眾展示蛻變後的自己,直言:「每個人都有些許心煩的時候,我要讓大家知道,擺脫這些情緒後的我,在舞台上是長什麼樣子的。」期許大家都能在作品中感受到他的人格魅力。

▲蔡承祐穿上監獄服。(圖/滾石提供)

其中一幕特地用「火」燃燒的畫面象徵「重生」,蔡承祐表示:「火場實在太印象深刻,只有拍兩次而且完全不能跳錯,因為火燒得很旺、煙很濃,要把握那瞬間精準的跳完。」好在團隊快速完成拍攝,結束也立馬滅火、恢復場景,他也感謝團隊為了作品用盡心力。