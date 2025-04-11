與婁峻碩合作破局！　U:NUS蔡承祐親曝原因超可惜

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS日前在Legacy TERA舉行連兩天情人節粉絲派對，公布不少新歌，其中蔡承祐於去年5月發佈感性又內斂的R&B歌曲〈嗯〉後，於今年再度帶來第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉，以節奏強烈的Hip-pop舞曲節拍，混合Rap、唱腔與態度，打破外界對「陽光男孩」的既定印象，並告訴所有人：「現在你該記住我是誰了！」

▲蔡承祐推出第二首個人創作單曲〈You Should Know My Name〉。（圖／滾石提供）

首次挑戰寫整段Rap的他，分享創作靈感來源：「因為第一首正式個人作品，想好好打造、把自己內心想彰顯的部分展現出來，也想讓大家一聽就有記憶點，記住我！」起初歌曲是想邀請婁峻碩共創，「原本是要找峻碩哥合作，Demo也很認真的聽完，但峻碩哥實在忙不過來，所以後面我才把它寫完。」雖感到可惜，但也許下23歲生日願望表示：「希望可以跟婁峻碩出一首歌！」

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蔡承祐在MV裡，分別以監獄服和酷帥皮衣風格的樣貌登場，呈現出私底下煩躁的自己及舞台上告別壓抑的人格。蔡承祐透過MV向大眾展示蛻變後的自己，直言：「每個人都有些許心煩的時候，我要讓大家知道，擺脫這些情緒後的我，在舞台上是長什麼樣子的。」期許大家都能在作品中感受到他的人格魅力。

▲蔡承祐穿上監獄服。（圖／滾石提供）

其中一幕特地用「火」燃燒的畫面象徵「重生」，蔡承祐表示：「火場實在太印象深刻，只有拍兩次而且完全不能跳錯，因為火燒得很旺、煙很濃，要把握那瞬間精準的跳完。」好在團隊快速完成拍攝，結束也立馬滅火、恢復場景，他也感謝團隊為了作品用盡心力。