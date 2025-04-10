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李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生，她去世後，家屬控訴她生前遭到金秀賢逼債，以及YouTuber李鎮浩謠言攻擊，因此走上絕路。然而，近來，李鎮浩絕地大反攻，他先是曝光了金賽綸2019年街邊熱吻男友的影片，10日又加碼爆料她2021年酒駕是因情傷，當時與歌手男友分手，喝到凌晨4點誤事。

▲▼ 李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼李鎮浩再爆，金賽綸自稱2021年7月交往金秀賢時間有誤。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼李鎮浩再爆，金賽綸自稱2021年7月交往金秀賢時間有誤。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

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李鎮浩10日加碼爆料，金賽綸自稱2015年11月2021年7月與金秀賢交往長達6年，但其實時間點有誤，她被挖出曾經在2021年初與歌手A男友交往，她愛得很深，雖然沒有對外公開，但圈內都知曉。

▲金賽綸曾經匿名送咖啡車應援給當時的歌手男友。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲金賽綸曾經匿名送咖啡車應援給當時的歌手男友。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

金賽綸曾經以「匿名」的方式送了咖啡車應援給A男，甚至與好友到場力挺A男的演出活動，兩人的戀情從2021年初一直到2022年5月17日，李鎮浩影片裡強調，金賽綸當時更有去A男家裡住，代表兩人熱戀的緊密程度，李獲取到能夠作證她有去住男友家的訊息證據，但未將其訊息公開，只用影片文字描述。

▲▼ 李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼金賽綸在2022年5月17日分手男友，因情傷酒駕。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼ 李鎮浩再爆：金賽綸因情傷酒駕！　「2021年愛上歌手男友」證據照曝光。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

李鎮浩更指出，金賽綸正是因為2022年5月17日分手情傷，當晚喝得爛醉，才會在隔天（5月18日）酒駕闖禍，據影片爆料，她當時《獵犬們》已經進入拍攝尾聲，5月17日當天有後製錄音，但因分手影響，她缺席了該工作行程，並在凌晨4點叫好友療傷喝酒，一直喝到早上7點半，最終於5月18日闖禍。

李鎮浩公開應援咖啡車照片後，雖然沒有曝光男方身份，但網友紛紛比對出歌手男的訊息。金賽綸、金秀賢一事還未告一段落，如今又扯出新的進度，引起韓網正反議論。

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