金賽綸被爆熱吻片…家屬怒打臉「和女友人在家中」　她生前手機留證據

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸和男星金秀賢的交往風波持續延燒，YouTuber李鎮浩9日稱金秀賢2016年至2019年的戀人不是金賽綸，更曝光金賽綸2019年在街上熱吻別人的影片。對此，金賽綸的家人於10日提出反駁，表示金賽綸當時和女性友人在一起，而且有訊息及影片為證。

▲金賽綸在2月離世。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

根據韓媒《體育趨勢》報導，金賽綸遺屬表示，金賽綸在2019年5月27日凌晨1點左右，正和女性友人在一起。當時金賽綸有和母親聯絡，表示跟女性友人待在對方家中，也用手機留下了嬉鬧的影片，所有紀錄都在金賽綸生前使用的手機中。

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▲▼李鎮浩爆料指稱金賽綸在2019年交往的另有其人。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

不僅如此，遺屬指出，當時隸屬於YG娛樂的金賽綸，正處於拍攝網路劇《戀愛播放列表第4季》的期間，不太可能和男性在外公開約會，質疑李鎮浩影片的真實性。

此前，李鎮浩於9日指稱金賽綸在2019年5月27日凌晨12點左右，和一名陌生男子在街頭熱吻，還曝光了一則影片。不過，由於影片是在夜間從遠處拍攝，加上畫質模糊，因此無法明確辨識影片中的女性是否為金賽綸。