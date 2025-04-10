串流收視週榜／台灣第一次同步日更！《紅豆麵包》集結日本半個演藝圈

記者陳芊秀／綜合報導

2025邁入4月，熱播戲劇紛紛完結，緊接著新劇接棒播出，其中日本最具收視人氣的晨間劇，首度登上台灣串流平台同步放送，受到日劇迷高度期待。已經完結的韓劇《臥底高中》仍是收視第一，《ETtoday星光雲》整理最新一週串流收視排行。

friDay影音／《臥底高中》完結還是夯

▲friDay影音收視週榜（3/31-4/6）。（圖／friDay影音提供）

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《臥底高中》完結後仍是平台第一。緊接著又有新劇《我死的一週前》開播，作品改編自同名小說，由孔明、金敏荷主演，描述24歲對生活沒有慾望的女主角，死前一週遇見已經成為死神的初戀，並且提出遺願清單一一完成，新劇首週登上平台第8名。

Hami Video／宋慧喬《闇黑修女》上線

▲Hami Video收視週榜（3/31-4/6）。（圖／Hami Video提供）

Hami Video本週收視前3名都是電影，冠軍是劉德華主演的驚悚災難片《焚城》，第二名是宋慧喬主演的韓片《黑祭司2：闇黑修女》，第三名是韓片《烈火救援》。巧合的是第1名與第3名皆是消防救災的故事。

▲宋慧喬主演韓片《黑祭司2：闇黑修女》上線即衝榜。（圖／翻攝自韓網、X）

iQIYI／仙俠劇《念無雙》登榜一

▲iQIYI收視週榜（3/31-4/6）。（圖／iQIYI提供）

大陸仙俠劇2025年收視顯得沒有以往強勁，以台灣收視表現來看，劇集皆是播出將近尾聲才開始衝榜。而唐嫣搭檔劉學義的仙俠劇《念無雙》開播前受到期待，平台上線後在大陸收視表現平平，最終接近結局，台灣收視榜也登上冠軍，大結局劇情吸引各路網友解讀。

▲仙俠劇《念無雙》完結衝上榜一。（圖／翻攝自韓網、X）

KKTV／超過半個演藝圈明星都來演《紅豆麵包》

▲KKTV收視週榜（3/31-4/6）。（圖／KKTV提供）

日本NHK製作的晨間劇，每週一至週五早晨放送，每集15分鐘，製播數十年，多次掀起追劇旋風，早期《阿信》到近年《阿淺來了》都捧紅無數男女演員。《紅豆麵包》改編自《麵包超人》漫畫家柳瀨嵩與妻子的人生故事，由今井美櫻搭檔北村匠海，該劇選角陣容空前華麗，包括松嶋菜菜子、二宮和也、竹野內豐、阿部貞夫、加瀨亮、妻夫木聰等一線紅星都演出重要角色，且晨間劇向來播畢後才在台灣播出，這次是首度登上台灣串流，而且是同日同步更新的方式播出，現在成為KKTV平台冠軍大戲。

▲日本NHK晨間劇史上第一次台灣同日同步更新，《紅豆麵包》集結一票一線明星。（圖／翻攝自X）

LINE TV／章若楠《你也有今天》重返熱榜

▲LINE TV收視週榜（3/31-4/6）。（圖／LINE TV提供）

章若楠因《難哄》在台灣爆紅，知名度跟著往上升，帶動舊劇《你也有今天》重返平台前10名收視熱門。短劇《我的差評女友》最新一週上升至第4名，是進榜4部陸劇中排名第二高位的作品，也是比較新播的劇集。

MyVideo／陸劇《有你的時光裡》上榜

▲MyVideo收視週榜（3/31-4/6）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo收視前兩名作品都是電影，第3名是新上線陸劇《有你的時光裡》，童瑤、周依然飾演個性截然不同的姊妹，描述在大城市經歷工作與人生風波的故事。陸劇近兩年面臨影視寒冬期，平台推出大劇的頻率降低、播放收視率下滑、新戲開拍率下降等，在台灣同步開播還要掀起追劇熱潮的作品也變少了，今年等大劇播出的時間間隔跟著拉長。