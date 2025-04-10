25歲女星因過敏性休克驟世！2天前「對不起」成最後貼文

▲日本歌手Hijiri Ema因過敏性休克去世，讓粉絲超震驚。（翻攝自Hijiri Ema X）

圖文／鏡週刊

日本歌手Hijiri Ema（ひじりえま）驟然離世，所屬事務所Medive production於8日發布聲明，宣布她已於4月7日因過敏性休克辭世，得年25歲。消息震驚藝能界，也讓眾多粉絲哀痛不已。

根據《朝日電視台》與日媒報導，Hijiri Ema的死因為過敏性休克，雖然目前尚未公開她發病時的具體情況，但過敏性休克的進展極快，往往讓人措手不及。事務所在公告中表示：「2025年4月7日，弊社所屬藝人Hijiri Ema因過敏性休克永眠。生前蒙受各方厚愛，在此謹致誠摯謝意。」也說明葬禮將依照遺族意願僅進行火葬，並婉拒弔問、香典與供花，希望外界給予家屬與所屬藝人充分的空間與理解。

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其實就在去世前兩日，Hijiri Ema還透過社群媒體向粉絲道歉，表示因身體不適無法參加原訂4月5日於川崎CLUB CITT'A'TTIC舉辦的演出。原定她與夥伴三咲はる以《Ravi La vie》名義同台演出，最終改由三咲はる獨自登台，主辦單位也向期待雙人演出的觀眾表達歉意。

▲Hijiri Ema曾在5日轉發活動取消公告，並回應「對不起」，成為她生前最後貼文。（截圖Hijiri Ema X）

ひじりえま1999年8月14日出生於神奈川縣，除了以個人歌手身分活躍，也為雙人音樂企劃《Ravi Lavie》與多成員團體《狂想ノ六重奏》成員之一，曾參與多場演出、活動與主持工作，表現多才多藝。她不僅擁有甜美嗓音，更涉獵作詞作曲，展現作為創作型音樂人的面貌。2024年4月，她主演音樂劇《異次元！シンデレ拉與三位御曹司》，不僅擔任灰姑娘一角，劇中樂曲亦由她親自參與製作。

▲Hijiri Ema（右）原訂6日與夥伴三咲はる以《Ravi La vie》名義參與音樂演出，因身體不適缺席。（翻攝Hijiri Ema X）

今年1月，她才剛拍攝全新宣傳照，展現滿滿活力與企圖心，未料人生戛然而止。噩耗傳出後，社群平台湧現粉絲留言悼念。



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