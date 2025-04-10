BLACKPINK合體演唱會「票價比GD貴」飆到27萬　韓網吐血：貴爆了！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK近2年來專注於個人事業發展，4位成員私下感情還是很好，不時會為彼此加油應援，她們即將於7月合體舉辦世界演唱會，以首爾為起點，票價日前公布，最高價飆到韓幣27萬5千元，比GD在首爾演唱會韓幣22萬元還貴，令大批韓網粉絲不能接受直呼「貴爆了」。

▲BLACKPINK即將於7月合體舉辦演唱會。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

BLACKPINK即將在7月5日、6日在首爾合體開唱，場地訂於高陽室外體育館，門票即將開賣，票價則定為最貴韓幣27萬5千元（約台幣6500元）到最便宜韓幣13萬2千元（約台幣3100元），突破韓國國內歌手演唱會票價新高。

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BLACKPINK的演唱會票價甚至比天王GD在首爾的演唱會還貴，馬上引起韓網熱議，網路上哀嚎聲四溢「好想去，但太貴了」、「這價格瘋了吧」、「太過分了」，但也有人認為「不想去就別買票」。

▲BLACKPINK合體演唱會票價比GD貴，最貴飆到韓幣27萬5千元。（圖／翻攝自theqoo）



事實上，此次BLACKPINK合體演唱會不只是首爾票價貴，她們東京站的票價也在8日公開，最貴席位來到日幣5萬元（台幣約1萬1千元），演唱會票價一年比一年高，讓歌迷大喊吃不消。