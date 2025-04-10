《化外》張鈞甯戲外暖心互動曝光！與連炳發「交換50元」成秘密信物

記者黃庠棻／台北報導

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在本週六迎來高潮迭起的大結局。預告一釋出即震撼劇迷，范文寧（連炳發飾）原本打算偷偷搭船回越南與母親團聚，卻在船上遭黑衣人連開三槍後落水失聯，與他通話的鄭琬平（張鈞甯飾）親耳聽見槍聲的震撼瞬間，成為兩人最後的聯繫。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

值得期待的是，張鈞甯流淚為連炳發包紮傷口的畫面將在本集曝光，連炳發結實胸肌將在最終回再度驚喜亮相！4月12日週六晚間9點第11集即將播出，同步舉辦大結局直播同樂會，期待揭曉張鈞甯與連炳發「飯碗（范琬）CP」的命運。

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《The Outlaw Doctor 化外之醫》最後一集中，張鈞甯與連炳發能否重逢？另一對CP夏騰宏和阮秋姮的命運又會發生什麼變化，以及人蛇集團是否曝光、反派角色黃大煒和陳澤耀的下場為何，所有謎底即將在本週六揭曉。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

雖然該影集劇情緊湊又刺激，但演員在戲外都建立起好感情，張鈞甯透露與連炳發在拍攝期間的還有「秘密交換禮物」，原來是對方得知她是知名大明星，在外取景拍攝時經常假扮成「小弟」跟在她身旁，張鈞甯笑言「他還會拿把雨傘為我撐著，這時我就會拿出50元錢幣說『來，打賞！』。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

殺青時，連炳發回贈張鈞甯一張越南幣，張鈞甯表示「他特別在上面寫了感謝的留言，這讓我很感動。他告訴我因為當時我給了他50元，他將這50元作為紀念，這也成了我們之間的小禮物。」

首次來台挑戰醫療題材的越南影帝連炳發，在《The Outlaw Doctor 化外之醫》精準展現手術技術，戲外卻承受極大挑戰。為了多種語言的對白能調整地更精準，劇本常在半夜才最終定案，他必須在短時間內轉換中、越、英三種語言，才能完整掌握台詞與情緒。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

對此，連炳發坦言「可能半夜才拿到劇本，那我能做的就是多付出一點努力。早上五、六點起來背劇本，盡自己的本能去適應這樣的狀態。」導演詹淳皓則大讚這位越南影帝的表現「有時我用中文指導，他卻像能讀懂我心意般完美演出，語言雖然是一種侷限，但有共同目標就能夠超越語言的障礙！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》主角連炳發飾演的范文寧為就近照顧母親並籌措母親龐大的醫療費，來台進行非法醫療，母子間的親情感動無數觀眾；連炳發在真實生活中也是孝子，他從小與母親一同生活，感情深厚，因此他當初一讀到劇本便被深深觸動，原因正是主角「范文寧」對母親的愛與犧牲精神與他自己非常相似。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

連炳發說道「我讀劇本的時候，可以感受到角色愛著母親，為了媽媽什麼都可以犧牲，我也有這種感覺。」即便如今已是走向國際的越南影帝，只要有空，他仍每天清晨騎摩托車載媽媽到傳統市場買菜「大家都愛逛超市，但我媽媽膝蓋不好，傳統市場反而比較方便。」他笑說自己被朋友稱為「市場老闆」，笑說「因為他們每次打電話來，我都在市場。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於4月12日週六晚間9點將迎來第11集精彩大結局，在公視播出1小時；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費。另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將播出大結局。（圖／公視、中華電信、瀚草文創）

此外，《The Outlaw Doctor 化外之醫》結局後的直播，出席人員有張鈞甯（飾神經外科醫師鄭琬平）、蔡亘晏（飾護理師林靜鈺）、夏騰宏（飾外事警察吳振華）、許安植（飾檢察官周傳蕙）、阮秋姮（飾越南小吃店老闆娘紅雲）、黃大煒（飾企業家祚家群）、POLO（飾祚家群特助）、監製湯昇榮、導演廖士涵，連炳發與楊一展則會線上連線。