Sunny離開SM娛樂2年「轉戰幕後」親指導錄音！　加入李秀滿新公司

記者張筱涵／綜合報導

少女時代成員Sunny正式加入舅舅李秀滿新創立的經紀公司A2O Entertainment，展開演藝生涯新階段。

▲Sunny出現在A2O訓練影片中。（圖／翻攝自YouTube／A2O Channel）



據韓媒《OSEN》報導，A2O娛樂10日發出聲明，透露Sunny目前正接受音樂製作訓練，同時也積極參與公司練習生的養成工作，從課程設計到心理照護、造型指導、舞蹈教學皆有涉獵，展現出全方位藝人的新面貌。

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近日，A2O官方YouTube頻道公開一段名為《A2O練習生2024夏季訓練營精華》的影片，內容記錄練習生前往美國進行特訓的過程。影片中驚喜曝光Sunny現身錄音室的畫面，她坐在控台前溫柔觀察學員錄音，親切微笑的模樣讓粉絲們大為感動。

事實上，Sunny是李秀滿哥哥李秀榮的么女，李秀榮曾擔任Starworld代表，是打造女團SUGAR的製作人。Sunny自2007年以少女時代成員出道，憑藉活潑形象與多元才藝深受觀眾喜愛，2023年8月結束與SM娛樂長達16年的合約後，選擇回歸家族系統，加入A2O娛樂，此次轉型不僅展現她對音樂製作的投入，也為未來跨足幕後發展鋪路。

【A2O娛樂官方立場全文】

Sunny最近已與A2O Entertainment完成簽約。

目前在劉英振製作人指導下進行製作訓練，同時協助設計A2O練習生的訓練計畫，並提供心理上的支持。

她也參與影片內容拍攝，不僅負責造型與舞蹈指導，還積極投入多方面活動。

我們衷心感謝大家對Sunny的關心與喜愛，今後也請多多期待她帶來更好的表現。

謝謝。