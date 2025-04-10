ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Sunny離開SM娛樂2年「轉戰幕後」親指導錄音！　加入李秀滿新公司

記者張筱涵／綜合報導

少女時代成員Sunny正式加入舅舅李秀滿新創立的經紀公司A2O Entertainment，展開演藝生涯新階段。

▲▼SUNNY。（圖／翻攝自YouTube／A2O Channel）▲▼SUNNY。（圖／翻攝自YouTube／A2O Channel）

▲Sunny出現在A2O訓練影片中。（圖／翻攝自YouTube／A2O Channel）

據韓媒《OSEN》報導，A2O娛樂10日發出聲明，透露Sunny目前正接受音樂製作訓練，同時也積極參與公司練習生的養成工作，從課程設計到心理照護、造型指導、舞蹈教學皆有涉獵，展現出全方位藝人的新面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日，A2O官方YouTube頻道公開一段名為《A2O練習生2024夏季訓練營精華》的影片，內容記錄練習生前往美國進行特訓的過程。影片中驚喜曝光Sunny現身錄音室的畫面，她坐在控台前溫柔觀察學員錄音，親切微笑的模樣讓粉絲們大為感動。

事實上，Sunny是李秀滿哥哥李秀榮的么女，李秀榮曾擔任Starworld代表，是打造女團SUGAR的製作人。Sunny自2007年以少女時代成員出道，憑藉活潑形象與多元才藝深受觀眾喜愛，2023年8月結束與SM娛樂長達16年的合約後，選擇回歸家族系統，加入A2O娛樂，此次轉型不僅展現她對音樂製作的投入，也為未來跨足幕後發展鋪路。

【A2O娛樂官方立場全文】

Sunny最近已與A2O Entertainment完成簽約。

目前在劉英振製作人指導下進行製作訓練，同時協助設計A2O練習生的訓練計畫，並提供心理上的支持。

她也參與影片內容拍攝，不僅負責造型與舞蹈指導，還積極投入多方面活動。

我們衷心感謝大家對Sunny的關心與喜愛，今後也請多多期待她帶來更好的表現。

謝謝。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

推薦閱讀

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

日24歲女主播太狠！下藥害同事昏迷送醫　電視台認了：已遭逮捕起訴

日24歲女主播太狠！下藥害同事昏迷送醫　電視台認了：已遭逮捕起訴

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

社畜必看10大鄉村療癒系韓劇！　《苦盡柑來遇見你》IU演技圈粉

社畜必看10大鄉村療癒系韓劇！　《苦盡柑來遇見你》IU演技圈粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

日24歲女主播太狠！下藥害同事昏迷送醫　電視台認了：已遭逮捕起訴

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

少女時代, Sunny

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Sunny離開SM娛樂2年「轉戰幕後」親指導錄音！　加入李秀滿新公司
  2. 狄鶯夫婦救孫安佐「騙扁小子」黃琪灌水律師費　騙30萬下場曝
  3. 金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片
  4. 宥勝復出讚妻「偉大」！慈惠力挺「愛能超越一切」嘆世界聲音太多
  5. 獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯
  6. 連俞涵掰了「20公分長髮」！一刀剪掉全捐出 千人驚豔：變超帥
  7. 廣末涼子東京住家遭強制搜查！　移送檢方羈押中「又涉1罪」
  8. 米可白愛犬罹癌被勸安樂死！激動發聲：沒有病懨懨還安樂什麼鬼啊
  9. 《無限挑戰》20周年「特別表演＋馬拉松」！　2始祖確定出席
  10. F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366