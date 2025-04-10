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金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢與已逝前戀人金賽綸的糾爭還沒告一段落，YouTuber李鎮浩遭家屬指名毀謗，9日再度放出新料，他表示自己已經查核清楚，積金秀賢2016年到2019年是交往別的女人，更曝光金賽綸2019年在街上熱吻別人的影片，證實自己所言為真。

▲▼金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube） 

▲李鎮浩表示「金秀賢2016年到2019年另交往其他戀人」。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

YouTuber李鎮浩在金賽綸還沒離世前，便數度透過影片詆毀女方，暗酸金賽綸在咖啡廳打工作秀等，最終導致金賽綸走上絕路，家屬除了控訴金秀賢以外，更痛批李鎮浩造謠，曝光金賽綸的自殘照，並主張是李鎮浩讓她生前很痛苦。

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對此，李鎮浩1月內飽受外界炮轟，他與《橫豎》持相反立場，並多次為金秀賢辯駁，9日再度放出核彈級爆料，他表示金賽綸2016年起跟很多人交往過，包含偶像練習生、圈內人、企業家又或者是一般人等等；而另一方面，金秀賢2016年也有其他交往對象，且兩人穩定交往3年到2019年，他在夏天與前戀人分手，無縫接軌金賽綸，而金賽綸也是無縫接軌金秀賢。

▲李鎮浩放出通訊表，暗示是金賽綸熱情主動狂打給金秀賢。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲李鎮浩放出通訊表，暗示是金賽綸熱情主動狂打給金秀賢。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

李鎮浩解釋，至於《橫豎》所放出來的2018年影片，金秀賢休假時到金賽綸家裡吃宵夜，純粹是當時金秀賢與金賽綸家人處得很好有私交，因此以「朋友」身份到訪，李鎮浩強調：「金秀賢只有去過那一次。」

▲▼金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼李鎮浩放出金賽綸2019年5月有其他交往的男生照片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼李鎮浩放出金賽綸2019年5月有其他交往的男生照片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲▼金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

▲李鎮浩放出金賽綸2019年5月街上熱吻當時男友的影片。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）

接著，李鎮浩曝光金賽綸2019年5月在大街上親吻其他男人的影片，長達近15秒，雙方不顧路人的眼光，在街梯上坐著狂吻，然而，李鎮浩公開的照片、影片皆高糊，很難確認該人物的真實身份就是金賽綸，目前在韓網引起熱議。

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