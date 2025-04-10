廣末涼子東京住家遭強制搜查！　移送檢方羈押中「又涉1罪」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子涉嫌在醫院對護理師施暴，以傷害罪被警方逮捕，9日移送靜岡地檢偵辦。根據最新消息，她又涉嫌危險駕駛致傷，警方10日進入她東京住家展開搜索。

▲廣末涼子打護理師被移送檢方。（圖／翻攝自IG／ryoko_hirosue_official）

綜合日媒報導，廣末涼子在新東名高速公路車禍送醫後，在醫院急診室對女護理師又踢又抓，導致對方受擦傷，被現場待命警方以現行犯逮捕，已於9日下午移送靜岡地檢。目前廣末涼子仍被警方羈押中，未來檢方是否提出繼續逮捕羈押，或是釋放改為傳喚調查非常重要。

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廣末涼子為何住家被搜索？根據近畿大學法學部教授辻本典央在新聞留言區解說，住家搜索屬於強制處分，是針對特定犯罪嫌疑事件來判斷調查的必要性，透過法院下達搜索狀進行調查。廣末涼子的案件表面上是對護理師的傷害事件，但這是一起突發意外事件，還要在相關場所搜查的必要應該很低，但是部分報導暗示涉及其他罪名，搜查的真正目的，可能是為了釐清與其他案件有關。

且廣末涼子預計今天（10）之內，檢察官是否提出拘留將會有一個結果，屆時的官方發表將是關鍵。

據日媒《東京體育報》報導，廣末涼子疑似不當使用藥物，警方將調查是否涉及使用非法藥物，以及醫院處方藥物。她近日一連串異常舉動，被揣測是藥物副作用所致，未來是否繼續羈押，也會根據藥檢結果來判斷。



