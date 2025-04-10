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米可白愛犬罹癌被勸安樂死！激動發聲：沒有病懨懨還安樂什麼鬼啊

記者陳芊秀／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，且被醫生告知只剩幾個月的壽命，為此展開安寧照顧。她近日吐露愛犬嘔吐，留言串有人提議為狗安樂死，她為此激動回應：「沒有要死不活、病懨懨是要安樂什麼鬼啊！」

▲▼米可白發文回應網友提議幫狗安樂死。（圖／翻攝自臉書）

▲米可白發文回應網友提議幫狗安樂死。（圖／翻攝自臉書）

藝人米可白時常分享照顧愛犬「錢錢」的日常，並附上一張溫馨照片，只見錢錢半躺在地上，神情略顯疲憊卻堅毅，文字細膩記錄下與牠的互動，「剛剛只是碎念他幾句⋯他就臉很臭」。雖然錢錢近兩日有些嘔吐，但令她欣慰的是，錢錢胃口變好了，「這兩天主動吃便利商店的雞胸肉，還有一些麵條、滷雞翅的肉和狗狗肉泥」，認為願意嘗試是好的開始。

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▲▼米可白發文回應網友提議幫狗安樂死。（圖／翻攝自臉書）

▲錢錢胃口變好。（圖／翻攝自臉書）

關於部分網友建議讓錢錢接受安樂死，米可白語氣堅定地回應：「連錢錢的主治醫生都沒要我安樂他，請那些不是飼主也不是錢錢本狗的人⋯不要叫我一針讓他離去。」她表示目前仍以少量多餐方式灌食，盡力維持牠的營養，「我的孩子正在努力，為何不與牠同行呢？」字字句句流露出不捨與堅強，最後寫下：「他是我的家人，而我是他的全部。『陪伴』是最好的特效藥～」。

有網友留言「提議安樂的人也一樣是善良的，也是不忍心看寵物承受疾病痛苦」。對此米可白回答：「安樂這件事…你要看狗狗的狀態，我的孩子精神很好願意吃東西，只因為他胃癌就要安樂他？他沒有要死不活、病懨懨還要安樂什麼鬼啊！我們是飼主，我們把毛孩當家人，如果他們承受極大痛苦還會強行留下他嗎？飼主希望的是孩子沒有痛病痛折磨的離去。」

▲▼米可白發文回應網友提議幫狗安樂死。（圖／翻攝自臉書）

▲米可白：「他沒有要死不活、病懨懨還要安樂什麼鬼啊！」（圖／翻攝自臉書）

【米可白全文】

我剛剛只是碎念他幾句⋯他就臉很臭
我說：為何不乖乖睡覺要玩外套，還像土撥鼠一樣挖洞⋯你不累嗎？⋯
雖然這2天錢錢有吐一些液體，但特別的是～他胃口變好了～這2天主動吃便利商店的雞胸肉還有一些麵條跟滷雞翅的肉跟狗狗肉泥⋯胃癌的孩子會因為身體的不適拒絕進食⋯他願意嘗試都是好的開始
他進食的量不多 怕營養一直流失，我還是會少量多餐灌食～看他一點一點進步 很感動。我還是要說 連錢錢的主治醫生都沒要我安樂他，請那些不是飼主也不是錢錢本狗的人⋯～不要叫我一針讓他離去。
我的孩子正在努力，為何不與她同行呢？雖然我不知道他能陪伴我多長時間，但只要她不想放棄～我也不會放棄。
他是我的家人，而我是他的全部
「陪伴」是最好的特效藥～

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