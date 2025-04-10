白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人白白（白馨儒）曾和諧星逸祥（黃逸祥）交往，她於2020年嫁給圈外男友，去年5月生下女兒「小饅頭」。怎料，她從今年年初開始頻發關於婚姻的負面文，引發婚變揣測，而白白10日凌晨也證實已離婚，坦言結婚四年來，前夫提過四次離婚。

▲白白去年5月才剛生下女兒。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）

白白表示，自己在這四年婚姻中，過得並不快樂，「最後實在忍無可忍，直到最後一根稻草壓垮了它，我突然醒了，我發現我不現在斷開這個婚姻，以後只會過得更糟糕，而且一直在惡性循環。」她透露，前夫曾四度提出要離婚，而自己終於在去年成全對方，「經歷了2次調解，今年好不容易擺脫了持續內耗的婚姻。」

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白白反思道：「我當初到底在堅持什麼？為什麼不離婚？」表示現在的自己感到無比快樂和自由，後悔沒有更早結束這段婚姻。白白也說，希望那些還在堅持不幸福婚姻的人，能夠仔細思考堅持的理由。

▲白白證實離婚。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）

針對為了小孩、錢或是不甘心而勉強維持婚姻的理由，白白一一給出了自己的見解。她認為，不幸福的婚姻對小孩也不會有好處，孩子長大後可能反倒希望父母離婚來改善家庭氣氛。她還強調，如果沒有賺錢能力，就只能在婚姻中低頭；至於因不甘心而綁住對方，她直言：「別傻了，請盡快離婚，離開他，你才會有快樂的餘生。」

白白最後提醒說，無論是親戚還是朋友，一旦翻臉就很難回到過去，「因為翻臉的時候就是他最真實的狀態。」她認為破鏡難重圓，無論怎樣修復，終究還是會有裂痕，「繩子已經斷了，再接回去還是會有個結。而人心一旦寒了，再暖也暖不回了。」

▲白白曾與逸祥論及婚嫁。（圖／翻攝自Facebook／白馨儒(白白)）