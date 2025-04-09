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吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生

▲▼ 吳克群和田定豐有著珍貴的師徒情誼。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲ 吳克群和田定豐有著珍貴的師徒情誼。（圖／唱戲世界娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

田定豐當年一手打造吳克群，從一片歌手翻身成為亞洲創作王，近來吳克群也來到田定豐的節目，分享自己如何走過《為你寫詩》電影票房失利、母親離世的低潮期。他坦言：「那段時間真的很痛不欲生，我記得當時在醫院樓梯間痛哭到痛不欲生的。但我後來發現，重生不是回到從前的我，而是活成更誠實的自己。」

▲▼ 吳克群分享當年低潮時的狀況。（圖／唱戲世界娛樂提供）

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▲▼ 吳克群分享當年低潮時的狀況。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲▼ 吳克群和田定豐有著珍貴的師徒情誼。（圖／唱戲世界娛樂提供）

田定豐：「那個時期的克群好像被巨石一直壓著，即便笑也只是淡淡的。然而，當他走出來後的這幾年，我每次看他在演唱會或是音樂節裡的演出都有不同以往的感覺，他不是在表演，而是真的活在他的創作裡，那是一種深度的融合。」吳克群則說：「經歷生命真正的重生後，我現在的每一次演出，我都當成是在享受音樂而不是在工作。」

田定豐也送上ㄧ隻古董聖甲蟲送給吳克群，「上個月我在埃及旅行時，在金字塔旁的老市集裡看到它。當地人說聖甲蟲象徵重生，也具有守護的力量，就像在黑暗裡看見太陽的存在。那一刻我想到的，就是克群。」吳克群瞬間眼眶泛紅：「老大，你知道我所有的車都沒留著，現在唯一留下的就是當年你送我的那台大黃蜂，而現在這隻聖甲蟲也來得好有意義。」

田定豐感性說：「這些年我一直關注吳克群的工作行程，他現在幾乎每週都在各地奔波演出一場接一場。但只要看到有歌手在舞台上遇到狀況，我心裡就會擔心，傳訊息提醒他：要小心，要保護好自己。所以我想送他這隻聖甲蟲，除了是對他重生的敬意，也是我的祝福。希望這個古老象徵重生與保護的符號，能像一個靜靜的守護，陪著他繼續走下去。」
 

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