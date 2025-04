甜約翰情人節獻小驚喜　意外觸發「重量級大事」！

▲ 甜約翰推出新EP《A Plus》。(圖/歪的音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

甜約翰Sweet John推出新EP《A Plus》,創作靈感來自一次與粉絲的即時互動,甜約翰 Sweet John 團員們於社群平台從留言中挑選一首歌曲,並以簡化編制臨時錄製不插電版本分享。這次原本只是情人節的小驚喜,卻意外觸發一場動人的化學反應。這份突如其來的靈感,讓團員決定進一步精選五首私心愛歌,重新編曲改編,集結成這張別具情感重量的聲音提案。

▲ 甜約翰預告將展開巡演。(圖/歪的音樂提供)



EP收錄的五首歌曲各具特色。在〈住進你的行李 (A Plus Ver.)〉中,甜約翰 Sweet John 運用極簡配器與綿密合聲,凸顯人聲層次,使原本蘊藏思念的旋律更顯深情;〈安全範圍 (A Plus Ver.)〉透過全新聲響設計,描繪關係逐漸降溫後的遼闊與距離;〈不小心愛上你 (A Plus Ver.)〉則保留純淨結構,突顯雙主唱之間的情感交會;〈戀人觀影須知 (A Plus Ver.)〉在此次版本中顛倒對唱視角,從另一角度重塑戀人之間的微妙互動;最後,以〈容易厭倦的時刻 (A Plus Ver.)〉作結,在夜色般的編曲鋪陳中,道出一段關係裡無聲的低語,也照映出每個人心底那抹孤寂。

甜約翰 Sweet John 自首張專輯《Dear》發行以來,即憑藉融合數學搖滾、爵士樂與聲音設計的多層次風格,於華語樂壇中建立起獨特辨識度,並曾入圍金曲獎「最佳樂團」、金音獎「最佳搖滾單曲」等獎項。其作品〈容易厭倦的時刻〉亦被選為Netflix影集《此時此刻》的片尾曲,甜約翰 Sweet John 也預告即將展開延續這次的概念舉辦久違的巡迴演出。