甜約翰情人節獻小驚喜　意外觸發「重量級大事」！

▲ 甜約翰推出新EP《A Plus》。（圖／歪的音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

甜約翰Sweet John推出新EP《A Plus》，創作靈感來自一次與粉絲的即時互動，甜約翰 Sweet John 團員們於社群平台從留言中挑選一首歌曲，並以簡化編制臨時錄製不插電版本分享。這次原本只是情人節的小驚喜，卻意外觸發一場動人的化學反應。這份突如其來的靈感，讓團員決定進一步精選五首私心愛歌，重新編曲改編，集結成這張別具情感重量的聲音提案。

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▲ 甜約翰預告將展開巡演。（圖／歪的音樂提供）



EP收錄的五首歌曲各具特色。在〈住進你的行李 (A Plus Ver.)〉中，甜約翰 Sweet John 運用極簡配器與綿密合聲，凸顯人聲層次，使原本蘊藏思念的旋律更顯深情；〈安全範圍 (A Plus Ver.)〉透過全新聲響設計，描繪關係逐漸降溫後的遼闊與距離；〈不小心愛上你 (A Plus Ver.)〉則保留純淨結構，突顯雙主唱之間的情感交會；〈戀人觀影須知 (A Plus Ver.)〉在此次版本中顛倒對唱視角，從另一角度重塑戀人之間的微妙互動；最後，以〈容易厭倦的時刻 (A Plus Ver.)〉作結，在夜色般的編曲鋪陳中，道出一段關係裡無聲的低語，也照映出每個人心底那抹孤寂。

甜約翰 Sweet John 自首張專輯《Dear》發行以來，即憑藉融合數學搖滾、爵士樂與聲音設計的多層次風格，於華語樂壇中建立起獨特辨識度，並曾入圍金曲獎「最佳樂團」、金音獎「最佳搖滾單曲」等獎項。其作品〈容易厭倦的時刻〉亦被選為Netflix影集《此時此刻》的片尾曲，甜約翰 Sweet John 也預告即將展開延續這次的概念舉辦久違的巡迴演出。

