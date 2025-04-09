張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

圖文／鏡週刊

台股近日受美中貿易關稅爭端衝擊重挫，護國神山台積電及電子大廠鴻海皆難逃波及。鴻海股價連3天跌停，截至4月8日收在125元，寫下一年多來新低，3日市值蒸發超過1,000億元。而向來以「鴻海大戶」著稱的綜藝天王張菲，其持股損失也成為市場關注焦點。

根據《三立新聞網》報導，張菲早在2019年鴻海尾牙上就透露，自己持有上千張鴻海股票，傳聞買進成本約為每股60元。以此估算，他當初投入約8,000萬元，當股價衝上200元時，帳面價值曾高達2億元，淨賺逾1.2億元。然而近期鴻海股價從3月27日的160元崩跌至8日的112.5元，若以持股1,000張計算，短短3個交易日市值就蒸發至少4,050萬元。

張菲經紀人表示，對於此次股災，張菲目前並無進一步操作計畫，「就先放著，過一陣子再看看。」他坦然面對市場波動，也強調張菲狀態良好、生活依舊規律，每年健康檢查也都維持無紅字。

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近來台股重挫與美方關稅政策有關。美國針對中國與台灣部分產品加徵高額關稅，蘋果供應鏈首當其衝，拖累包括鴻海在內的台系電子股。鴻海4月8日收盤成交量達30萬張以上，並引發融資斷頭賣壓，連帶外資也連日調節持股，近2週共賣超逾3.3萬張。

儘管短期內股價重挫，鴻海基本面仍有支撐。公司日前公布3月營收達5,521.25億元，年增達23.3%，創同期新高，第1季營收1.64兆元同樣為歷史同期最佳，預期第2季將呈現季增與年增「雙增」局面。



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