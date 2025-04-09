《創造101》7年後爆內幕！朱天天認「爆哭全是劇本」　開戰人氣選手

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸選秀節目《創造101》2018年播出時引發轟動，節目關注度相當高。沒想到時隔7年，竟因亞軍吳宣儀被調侃，扯出當年不為人知的內幕，選手朱天天和林君怡更公開在微博互戰，引發網友熱議。

▲朱天天（左）在《創造101》後仍經常隔空喊話吳宣儀（右）。（圖／翻攝自微博／pigdayday-、吳宣儀_Betty）

朱天天先前在《創造101》因表現不好又愛哭，經常成為熱門話題，後來分組沒人選，進到了吳宣儀的小組後，她對吳宣儀的幫助充滿感激，也因為在節目結束後持續標記吳宣儀喊話告白，被酸是在蹭熱度。而近來吳宣儀參加《乘風2025》（浪姐6），所屬小組被分配到了同樣沒人選的陳德容，引網友調侃「吳宣儀30歲了也會遇到屬於她的朱天天」。

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對此，有網友評論表示：「雖然但是，朱天天還挺努力來著，是兩個對舞台一片赤誠之心的小女孩。」另有人酸說：「是林君怡選她榮獲一輪遊的努力嗎……」留言釣出朱天天本尊回覆表示：「她想選我不是為了鏡頭？」

▲林君怡原本是被看好的選手，卻火速遭到淘汰，當時被網友說是遭朱天天拖累。（圖／翻攝自微博／林君怡GOONEE）

朱天天爆料稱，當年選完人之後，她聽到林君怡與倪秋雲在廁所的聊天對話，「倪秋雲和林俊怡（林君怡）說，選朱天天就對了，選朱天天才有鏡頭。他們選我根本就是想要鏡頭，這麼多年，我一直沉默，真以為我不夠努力嗎？招（搞）笑！」

▲朱天天回覆網友。（圖／翻攝自微博）

朱天天甚至提到自己在節目中的爆哭場面，都是製作單位安排的劇本，「重新讓我選一次，我都不會去參加這個節目，因為跳得不好去了就是被罵，當時也是年紀小被公司忽悠了，謝謝。」

對此，林君怡8日發文反擊，質問朱天天「妳良心不會痛嗎」，而朱天天則回應：「姐妹，不好意思，我良心不痛。因為我說的是實情。我親耳聽到的東西有什麼問題嗎，別在這@了，懶得理。」隨後，林君怡又在留言中表示：「姐妹們別蹲小作文了，對這種人真的覺得寫作文都是在浪費我時間。她自己做了什麼事情自己心裡最有數了，我問心無愧，散夥。」

▲▼林君怡和朱天天隔空互砲。（圖／翻攝自微博／林君怡GOONEE、pigdayday-）

這場隔空論戰迅速登上微博熱搜，引發大量網友圍觀和討論。不少觀眾回憶起當年的《創造101》，對雙方的表現進行了重新審視，有支持林君怡的網友認為，她在節目中一直表現積極，為了舞台效果提出了不少建議，並曾試圖幫助朱天天克服困難；也有部分網友認為朱天天的爆料可能另有隱情，未必完全屬實。