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張立東預約買海景豪宅　肖想約李珠垠一起看房

記者葉文正／台北報導

出道多年，張立東靠著綜藝節目磨出一身幽默功力，這回他卻不是要帶你大笑，而是帶你「看房」！接下全新自製網路節目《王牌住選員》主持棒，協助委託者尋覓理想居所，乍聽有點跳tone，但其實張立東出道前就是房仲，接到邀約時更忍不住自誇「這節目跟我太有緣啦！我以前做過代銷，懂看房的門道，主持這個非我莫屬！」

▲張立東主持新網路節目。（圖／節目提供）

▲張立東(右)主持新網路節目。（圖／節目提供）

他也透露最近打算物色第二間房，如果有機會要邀請庹宗康陪看房，張立東說:「康哥氣場超強，殺價一定超好用。」說起房仲時光，張立東可是滿滿回憶，他透露當時第一個成交的客戶也是職場新人，客戶竟然把買房大事相信同是菜鳥的他，張立東說: 「很多年後我這老客戶變成公司的主管，前幾年我去主持一個公司的尾牙，就是他找我去的那個瞬間真的很感動。」

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▲張立東主持新網路節目。（圖／節目提供）

▲張立東重操舊業。（圖／節目提供）

節目中他開玩笑說，買房是為了攻破女生的心房，被問到現在是否有攻破那個女生心房？他大笑回應：「感覺男生有車有房，就是會讓女生覺得可託付比較可靠，但我目前還沒有，不過我有一個新女神李珠珢！如果她來看房我一定全力以赴！」

至於未來的夢想宅是什麼樣，張立東則許願要《鋼鐵人》東尼史塔克那種無敵海景豪宅。

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