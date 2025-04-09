見證樂壇傳奇！STING史汀9月首登高雄　 寵老婆甜曬恩愛：春天來臨

記者蕭采薇／台北報導

見證樂壇不敗傳奇！生涯共17座葛萊美獎肯定、超過一億張專輯銷量史汀（STING），宣布將帶著世界巡迴《STING 3.0》，於9月27日首次在高雄開唱，選定高雄流行音樂中心。縱橫樂壇超過50年，勇於突破舒適圈史汀被問到，還喜歡唱歌嗎？狀態絕佳的他興奮表示：「當然，我愛唱歌！大家也愛拍我。」

▲史汀（STING）世界巡迴《STING 3.0》首次在南下高雄開唱 。（圖／Live Nation Taiwan提供）

全新音樂章節搭上黃金陣容的《STING 3.0》，是與吉他手好友Dominic Miller及優秀鼓手Chris Maas一同攜手演出生涯中的各時期傳唱經典，一首又一首完美LIVE熱血呈現在樂迷眼前。而被封為寵妻魔人的STING，寵愛老婆Trudie Styler眾人皆知，近期不忘在Instagram曬恩愛合照放閃，甜喊：「春天來臨了！」

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史汀至今走過了超過50個年頭的輝煌歲月，從不設限讓自己遊走在流行搖滾、古典爵士、嘻哈雷鬼甚至音樂劇的音樂領域，在70-80年代領軍The Police警察合唱團大玩新浪潮音樂，打造出世紀傑作像是英美冠軍曲《Every Breath You Take》、滾石雜誌冊封「史上最偉大500首金曲」之一《Roxanne》等，接著個人時期永流傳代表作《Fields of Gold》、電影《終極追殺令》片尾曲《Shape of My Heart》、破億收聽抒情曲《Englishman in New York》等，這些都是陪伴全世界億萬樂迷，渡過美好年代的歌曲。

▲史汀（STING）世界巡迴《STING 3.0》首次在南下高雄開唱 。（圖／翻攝自官網）

史汀傲人成就讓世人望塵莫及，包括17座葛萊美獎肯定、超過一億張唱片總銷量、影歌雙棲入圍「演藝大滿貫- 奧斯卡金像獎、金球獎、東尼獎」紀錄、獲伊莉莎白女皇二世頒發大英帝國勳章、對文化貢獻的甘迺迪榮譽獎等，史汀早已成為當今樂壇最無可取代的音樂瑰寶。

全新音樂章節的世界巡迴《STING 3.0》，召集長年吉他手夥伴Dominic Miller及優秀鼓手Chris Maas一同現場演出生涯中的各時期名曲，把原汁原味LIVE毫無保留熱血唱給粉絲聽，STING開心說「我看著歌迷們，滿足的聽著我唱著他們喜歡的歌，這畫面在場館裡看起來好美麗，對我來說是種肯定。」

▲史汀（STING）和老婆放閃。（圖／翻攝自IG）

《STING 3.0》唱遍北美、非洲、歐洲以及今年9月將登陸亞洲和9月27日壓軸高雄流行音樂中心，準時購票朝聖一生一定要見證一次的「葛萊美神級」演唱會。即刻起可免費註冊加入Live Nation Taiwan會員於4月21日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票，4月22日早上11點拓元售票系統全面開賣。