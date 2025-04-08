賈靜雯5年前投資台積電…受股災影響臉綠　被問損失金額全說了！

記者黃庠棻／台北報導

受美國總統川普的對等關稅政策影響，台股7日開盤即大跌超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，重挫情況引發投資人哀號遍野，許多明星也賠了不少錢。今（8）日女星賈靜雯出席科技旗艦機上市記者會，也談及自己的股票災情。

▲賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

賈靜雯今（8）日出席科技旗艦機上市記者會，大方分享自己的投資經驗，大概在疫情期間開始「進場」，也買了台積電，被問到這次股災笑說「現在誰不綠？」強調自己是屬於保守型的投資客，並沒有將太多資金放在股票上，對於損失的金額也三緘其口，僅低調表示「沒有蒸發到7、8位數，受災我真的還好。」

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▲賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，賈靜雯的股票投資主要透過理財專員處理，自己並不會時時刻刻關心股市的走向，表示「就當作存錢」，這次股災身邊的朋友哀鴻遍野，雖然她也有買台積電，但認為現在不賣，損失就還好。

▲賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）

而被問到老公修杰楷的投資狀況，賈靜雯表示夫妻倆沒有討論到這件事，直呼「但大家都影響了，他一定也有影響」，笑說老公現階段的投資「比較著重在酒上面」。

▲賈靜雯石頭科技旗艦機上市記者會。（圖／記者黃克翔攝）