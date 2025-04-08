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廣末涼子不配合警方暴走！車禍前「休息站大吼路人」4怪異行為曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子昨日（7）晚間出車禍，8日凌晨送醫急救時，對急診室護理師又踢又抓，被警方以現行犯逮捕。她透過經紀公司公開道歉，對護理師動手是因為「一時陷入恐慌狀態」，而她面對警方偵訊也不配合持續暴走中。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！、QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子被逮捕後，傳出仍不配合警方偵訊持續暴走。（圖／公關照／出日音樂提供）

據靜岡電視台報導，廣末涼子於7日晚間6點50分左右，駕車行駛新東名高速公路掛川PA附近時，追撞一輛大型聯結卡車，車頭全毀畫面在日網傳開。接著她在島田市的市立綜合醫療中心急診室就醫時，對一位37歲女性看護師動手抓又用腳踢，導致對方擦傷。

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警方表示，趕到車禍現場時，廣末涼子就陷入情緒不穩定，一下坐著，站起身，又來回走動，甚至快要衝向道路，行為怪異。此外，在送往醫院後，她持續向護理師及同行的警察大聲辱罵，導致無法正常溝通，隨後開始出手攻擊護理師，因此現場待命的警察以現行犯將其逮捕。

廣末涼子

▲廣末涼子車禍現場又坐又站，一度要衝向道路。（圖／翻攝自IG）

靜岡電視台報導指出，廣末涼子在車禍前曾停留高速公路的休息站，當時就向不認識的人進行肢體接觸，還有大聲喊叫等怪異行為。她被警方逮捕後，也不願聽從指示坐在位子上，反應相當激動。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！、QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子被爆早在高速公路休息站就有怪異行為，對不認識路人肢體碰觸大吼。（圖／出日音樂提供）

目前廣末涼子酒測指數正常，沒有酒精反應。但另一方面，也要接受藥物檢測。而她被逮捕時身上沒有身分證、駕照，負責調查的掛川署警方認為，駕照可能放在車內，得下達搜索令後，搜索車內才能進一步確認。

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