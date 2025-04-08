3歲兒一句話「林志玲親手做玩具」！成品超狂…全網驚艷：可以轉行了

記者潘慧中／綜合報導

林志玲2019年與日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚後，2022年初證實已產子，令粉絲又驚又喜。近年花大量時間育兒的她，8日上傳親自為小孩手作玩具，一雙巧手引來大批網友直誇：「可以轉行當玩具設計師了！」

▲林志玲為兒子親手做的玩具。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



之所以會動手做玩具，林志玲解釋是因為3歲兒子的一句話，「小寶貝說要一個消防車可以快速出發的跑道，要一個運貨的卡車。」於是，她用家裡的紙盒試做，「等你下課回來玩喔」，字裡行間滿是母愛。

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▲林志玲還用紙盒做了一台卡車。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



照片中，可以看到林志玲用紙盒製作出兩層空間，上層除了停放救護車，還使用方形盒子當成消防車的停車位；下層的每條跑道採用傾斜設計，營造出緊急出動的情境。

▲▼林志玲近年的生活重心都放在家庭。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



不只這樣，林志玲還做了一輛運貨卡車，滿足兒子的願望。她製作時，車頭以方形紙箱為主體，剪出前擋風玻璃與側窗，四輪以紙板圈製作，手繪出輪胎紋路，逼真度十足。