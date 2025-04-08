記者劉宜庭／綜合報導

港姐季軍出身的吳文忻（現改名吳忻熹，Nathaliie Ng），自2022年確診乳腺癌以來，便展開了一場漫長的抗癌之旅。儘管經歷了多次治療，她的病情在2024年不幸復發，癌細胞更擴散至淋巴腺，進展到第4期。面對病魔的重重挑戰，她依然以堅強的意志與勇氣面對。

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▲吳文忻分享愛女幫她剃髮的過程。（圖／翻攝自吳文忻IG）

吳文忻坦言，這段抗癌之路並不容易，三年前第一次確診乳腺癌二期時，她曾抱有希望，但病情在去年復發後迅速惡化。今年更進展至第四期，期間還曾住院16天，一度面臨生死關頭。然而，她表示：「雖然治療過程中有辛苦、有痛、有不適，但我的鬥志和勇氣反而比過去更堅強。」

吳忻熹在貼文中強調，她已決定與癌細胞和解，選擇與癌共存。她目前正在接受多種治療和輔助療法，並深信自己能夠戰勝病魔，迎來更精彩的第二人生。她感謝一路上支持她的朋友和網友，稱這些愛與鼓勵讓她重新認識了一個充滿愛的世界。

▲吳文忻忍淚剃頭，堅強抗癌。（圖／翻攝自吳文忻IG）

50歲港星吳文忻於2022年確診乳癌，當時僅接受腫瘤切除手術，未進行化療，不料去年癌症復發，今年更惡化至末期，近日她因心臟及肺部積水住院，病情稍穩後，又於4月6日因高燒再度入院，狀況牽動粉絲心情。

▲吳文忻受病魔煎熬了3年多。（圖／翻攝自吳文忻IG）



面對病魔的過程中，吳文忻曾一度絕望，甚至萌生「在家等死」的念頭，但為了兩個女兒，她選擇振作，展現出無比的堅毅與勇氣。她在社群平台分享心路歷程，提到這3年來雖然波折不斷，但病情的惡化讓她深刻體悟到「接受、放下、面對」的重要性。

家人的陪伴和網友的鼓勵，成為吳文忻抗癌路上的最大支柱。即便病情惡化，她依然充滿鬥志，決心「與癌症共存」，並相信自己終會好轉。她的兩個女兒更是她最大的精神支柱。由於化療導致落髮，兩個女兒親自為她剃髮，溫馨的母女互動讓人動容。影片中，女兒們強忍淚水，展現全家人共同面對病魔的堅強態度。這段影片感動了無數網友，留言區充滿了對她的祝福與支持，大家都盼望她能早日康復。