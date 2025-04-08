薔薔才認愛！遭預言明年會閃婚　自爆「卵巢萎縮」擔憂1件事

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（9日）晚9點播出「不平靜的演藝圈，小心！下一個出事的就是“你”」，命理師詹惟中除了預測薔薔明年會閃婚之外，也提醒她要小心詐騙和人身安全：「她會為了心愛的男人無怨無悔的付出，但對方可能做生意失敗要妳來負擔，還有她為了事業很敢投資，這種情況下就很容易被詐騙，另外注意明年外出不要單獨行動、落後國家不要去、有犯法的事情不要涉入、逃漏稅或貪小便宜的事也不要做。」

▲薔薔被詹惟中預言會閃婚。（圖／中天綜合台提供）

薔薔聽完緊張提問：「有算命師說我30幾歲會拿掉子宮，那我最近想要凍卵，醫生說我卵巢萎縮，大概只有7顆卵，所以我就想我該不該凍，我怕我一凍造成子宮問題要整個拿掉。」同場的星座專家艾菲爾則勸她：「妳之前跟我講想要孩子，但不一定要自己生，我覺得妳還是別生了，生了孩子也沒辦法激發妳的母愛，不要傷害那個孩子。」

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▲艾菲爾勸薔薔別生。（圖／中天綜合台提供）



事實上，薔薔在情人節前夕飛往加拿大旅遊，也罕見公開自己的男友，男方雖然沒正面露臉，但能看出身材高壯，而薔薔依偎對方，就像個小女人般幸福。兩人一起在極光下度過情人節，男方甜蜜告白：「老婆跟妳來看極光是最幸福的事，我希望以後還可以跟妳一起來，情人節快樂！」隨後深情擁吻，畫面閃瞎不少網友。