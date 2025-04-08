BoA道歉了！喝醉「失禮發言」全被直播　私下謝罪朴娜勑

記者劉宜庭／綜合報導

南韓天后BoA近日與男星全炫茂一起開直播，除了因為酒後互動親暱引發關注，期間有網友提問全炫茂與女星朴娜勑是否交往時，她脫口「應該沒交往吧，（交往的話）哥哥比較可惜」引發負面爭議。對此，她7日正式發文謝罪，坦承發言十分失禮，並已在私下向朴娜勑道歉。

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▲BoA、全炫茂酒醉直播失言爭議延燒。（圖／翻攝自全炫茂IG）



針對5日直播中的言行，BoA表示要向所有因此感到不適的人致歉，「針對我在當事人不在場的情況下提及對方並說出失禮發言這一點，我已向朴娜勑前輩表示了歉意，也感謝她寬容地理解我。」

另外，BoA還補充道：「對於一直以來給予我這個不足的人愛與支持的粉絲們，我感到很抱歉讓大家失望。藉由這次事件，我會再次反省自己，今後會努力不忘記話語與行為所帶來的份量，呈現出更成熟的樣貌。」

▲朴娜勑遭扯進直播對話中，韓網友為她抱不平。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



整個事件起於5日BoA在全炫茂社群帳號上進行直播，期間2人有較多肢體接觸，包括搭肩、捏臉等等，甚至在回應網友提問時，對全炫茂與搞笑女星朴娜勑是否交往的問題，BoA直接回答：「應該沒交往吧，（交往的話）哥哥比較可惜。」言行皆引發負面爭議。