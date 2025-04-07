告五人世運開唱倒數！　5萬張門票才秒殺「1驚喜」再掀暴動

▲告五人本週將登上高雄世運開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人將於4月12日以最年輕華語音樂人身份登上高雄世運主場館，舉辦「宇宙超有趣」新世界巡迴演唱會，5萬張門票瞬間秒殺，日前更受邀遠赴美國體育場，擔任五月天演唱會嘉賓，站上國際級體育場演出，也成為告五人迎接高雄世運主場館的重要暖身戰，演出進入最後倒數5天，他們興奮直呼：「好期待，越來越有實感了！」

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▲▼告五人演唱會周邊也掀起搶購潮。（圖／相信音樂提供）

儘管告五人分身乏術、行程滿檔，三位團員依然全力以赴，把握每一個工作空檔時間，雕琢演出的細節，力求呈現最完美的舞台，期許為歌迷帶來前所未有的震撼體驗，他們說：「這幾次的排練讓我們越來越期待，心情一天比一天激動，4/12我們一定會全力以赴，帶給哈瓜最『無極限』的演唱會！」而歌迷也迫不及待、紛紛熱情許願：「希望歌單滿滿，唱到凌晨也唱不完！」



此次高雄世運演唱會，不僅在舞美設計和節目內容上精心編排，周邊活動也展現出十足誠意，共推出8款全新周邊商品，掀起歌迷搶購熱潮，團員親自參與周邊設計監修，每一個品項都讓他們愛不釋手，哲謙表示：「希望我們每次都可以帶給哈瓜不同的驚喜！」此次除了一卡通、貼紙、紀念海報等商品之外，還特別推出《愛人穿過》毛起來室內拖鞋，可愛造型讓團員一看到樣品就忍不住衝到公司，紛紛親「腳」試穿、在辦公室走來走去。

除了周邊商品引起熱烈迴響，這次的扭蛋活動更是未開賣就引爆熱潮，告五人為了體恤歌迷，避免讓大家在戶外排隊等待時間過久，這次提前開放歌迷線上報名活動，沒想到消息一出，上萬人瞬間擠爆官網，導致系統當機，一度無法進入頁面，讓歌迷崩潰大喊：「怎麼連周邊也這麼難搶！」此次扭蛋活動不僅有獨家特製的「哈密瓜扭蛋殼」，還有以團員人形設計的「告五人世運超有趣布章」，幸運獲得巨型扭蛋機活動資格的歌迷，更有機會將告五人的簽名海報、拍立得、歷年周邊帶回家。