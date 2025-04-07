朱正廷起床「眼前一片糊」直接嚇哭！　眼睛1症狀導致：不敢再戴隱眼

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人朱正廷近日開直播分享親身經歷，表示自己過去因長期配戴隱形眼鏡導致乾眼症，曾一度在睡醒後發現眼前一片模糊，什麼都看不見，當場嚇到哭。這段經歷曝光後，引起粉絲高度關注，紛紛留言表示擔憂與共鳴。

▲朱正廷。（圖／翻攝自微博／朱正廷）



朱正廷回憶道：「我現在可真是不敢再戴隱形眼鏡了，就是因為以前老戴，特別容易患上乾眼症。記得有一次一覺醒來，突然什麼都看不到，當時眼前一片模糊，眼淚瘋狂流，我真的好害怕，趕緊去醫院檢查，結果醫生說我眼睛非常非常乾。」他也因此呼籲大家應避免長時間配戴隱形眼鏡，並要好好愛護自己的眼睛。

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此番言論引發網友熱議，許多粉絲留言回應：「確實很嚇人…一定要保護好自己的眼睛」、「真是會被嚇到，還好只是乾眼症」、「我也是，戴久了眼睛又乾又燥」、「得了乾眼症後連化妝都會不舒服」。也有人分享自身做過激光手術後無法配戴隱形眼鏡的經驗，讓更多人感受到眼部保健的重要性。

根據台北市立聯合醫院仁愛院區提供的醫療資訊，乾眼症是因淚液分泌或品質異常所引起的眼部疾病，不僅會造成眼睛乾澀、灼熱、異物感、視力模糊，甚至可能出現反射性溢淚等症狀。長期未妥善治療可能導致角膜損傷，嚴重者甚至引發角膜潰瘍等併發症。

醫師提醒，乾眼症的高風險群不只侷限於老年人，近年因隱形眼鏡使用、長時間盯螢幕與空調環境影響，年輕族群比例亦快速上升。預防上建議避免長時間盯螢幕，應養成定期眨眼、適度休息的習慣，並使用人工淚液輔助潤眼；重度患者則需依照醫師建議接受進一步治療，如淚管阻塞術或眼瞼縫合術等。