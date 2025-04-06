愛莉莎莎挨酸造假翻車　陳沂：誰沒事會去造這麼無聊的謠？

記者王靖淳／綜合報導

網紅愛莉莎莎最近透露，有次在印度餐廳用英文稱自己來自「Taiwan」時，被店員誤會是「塔利班」（Taliban），讓她哭笑不得。消息曝光後，有人認為她造假，掀起兩派討論。為此，網紅陳沂今（6）日也在臉書發文，談論自己對此事的看法。

▲陳沂（圖左）發文談愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、愛莉莎莎Alisasa）

面對愛莉莎莎最近分享自己去印度被當恐怖分子，陳沂認為這本來是件趣事，但卻被大做文章，甚至還有網友質疑她造假。她指出，愛莉莎莎甚至貼出餐廳店名證明自己沒說謊，但卻有網友看到後去求證餐廳老闆，且對方稱沒有這件事，事後發現當天值班櫃檯不是老闆本人，而是其他店員，所以解開誤會。

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陳沂對於不少人吐槽愛莉莎莎造謠翻車感到莫名其妙，「誰沒事會去造這麼無聊的謠？不就只是一個單純的發音趣事分享嗎？也能搞這麼大！」並表示其實愛莉莎莎也是挺紅的，「黑粉如果都是這種戰鬥力的話，根本是在助攻。」貼文曝光後，立即掀起網友討論，「完全認同」、「只是分享有趣的經驗，真的不懂出征的原因。」

▲陳沂發文談愛莉莎莎。（圖／翻攝自Facebook／陳沂、愛莉莎莎Alisasa）

事實上，愛莉莎莎日前到印度餐廳用餐時，用英文向店員自介來自「Taiwan」，未料對方誤聽成恐怖組織「塔利班」（Taliban），甚至對她重複確認「Ta-li-wan？」她坦言，儘管她覺得發音有些不標準，但還是順著對方的話回應，話一說完，店員就露出發抖的表情。不料，有人質疑故事真實性，甚至跑去私訊餐廳老闆，為此，愛莉莎莎事後也再度向老闆說明完整事件，對方證實是誤會一場。