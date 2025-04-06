錫蘭轉發愛莉莎莎自證文　諷批評者「巴不得你死」：解釋沒用

記者劉宛欣／綜合報導

網紅愛莉莎莎發片，分享自己去年到印度旅遊，在某間餐廳介紹自己來自「Taiwan」，卻被誤認成「塔利班」（Taliban），有網友私訊該餐廳老闆確認此事，但老闆驚訝直呼「不可能」，她因此遭質疑編故事，愛莉莎莎事後再度向老闆說明完整事件，對方證實是誤會。對此，經常針砭時事的網紅錫蘭也轉發愛莉莎莎解釋，幫忙回擊質疑者表示「解釋跟闢謠是沒用的」。

▲錫蘭為愛莉莎莎發聲。（圖／翻攝自愛莉莎莎、錫蘭Instagram）

錫蘭6日在Threads上轉發愛莉莎莎的解釋文，諷刺地寫下「你試圖解釋、你試圖闢謠，或者試圖解釋自己是不會有用的，因為那些人會繼續為你打造一個平行宇宙然後黑你」，接著進一步指出「不為別的，就是因為他們討厭你。他們討厭你，他們就會選擇不擇手段地摧毀你。事實和講理在他們眼裡根本就不重要。你被萬人唾棄才重要。」最後嚴詞寫下「說簡單點，他們就是巴不得你死」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲錫蘭轉發愛莉莎莎澄清文。（圖／翻攝自Threads）

此前，愛莉莎莎去年12月在印度某餐廳用餐時，向店員自介來自「Taiwan」，未料對方誤聽為恐怖組織「塔利班」（Taliban），瞬間氣氛緊張，影片一出被人質疑故事真實性，愛莉莎莎則強調自己有拍照留存紀錄，並願意調監視器自證清白。有網友為此直接聯繫該餐廳老闆求證，老闆驚訝否認「從未混淆或將台灣稱作塔利班，我對所有文化和國家都抱持著最大的尊重，強烈否認此事與我有任何關聯。」

老闆的回應一度被認為是打臉愛莉莎莎說法，愛莉莎莎隨即也立即私訊餐廳老闆，老闆在理解來龍去脈後，也回應：「我明白了，這只是一個有趣的插曲，被網上少數人誤解了，非常感謝您澄清了這個情況。」他指出當天站櫃檯的是員工，與員工證實後，稱只是發音誤會，沒有任何惡意，「我們尊重並歡迎來自世界各地的人，包括我們的台灣朋友。」