秦昊遭瞎傳搭上陳妍希！　伊能靜見「各過各的」霸氣反駁謠言

記者張筱涵／綜合報導

藝人伊能靜與大陸演員秦昊結婚已滿10年，家庭生活向來幸福美滿，但近期男方卻遭瞎傳和陳妍希有緋聞，還說伊能靜曾提到現在是「各過各的」。對此，伊能靜親上火線澄清，強調「這句話我從來沒說過」，更曬出兩家人同聚上海的溫馨影片，以行動粉碎謠言。

▲伊能靜公開澄清。（圖／翻攝自微博）



日前有微博公眾號發文，指伊能靜和秦昊已經婚變，且她不等工作室發聲明，直接說「各玩各的」。伊能靜日前直播直接將這篇文章拿出來，並說：「如果真的怎麼樣，分了就分了嘛，我是這種人，你們懂嗎？我這輩子每段感情都很長，不是那種各玩各的，這男人不值得的時候，我會直接不要，因為我不值得啊，還有秦老師對家人真的很好，就怎麼會有這種新聞？」

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▲伊能靜說如果離婚就會直接講出來。（圖／翻攝自微博）



▲伊能靜強調秦昊對家人真的很好。（圖／翻攝自微博）



伊能靜還接著開玩笑說，如果真的跟秦昊離婚，才不會只寫4個字，會寫3000字小作文。除了直播澄清，伊能靜也透過抖音分享一家人聚餐影片，畫面中包括她的母親、姊姊、兒子庾恩利，以及秦昊的父母與女兒米粒一同現身，溫馨合照盡顯家庭凝聚力：「秦先生也回來了，兩家人這麼整齊地齊聚在一起前所未有……這就是我的幸福了。」

▲伊能靜曬出一家人溫馨聚餐的影片。（圖／翻攝自抖音）



不只這件事情，先前因陳妍希與陳曉宣布離婚，有網友刻意翻出秦昊與陳妍希過去合作劇照，導致伊能靜與秦昊婚變傳言四起。如今伊能靜主動澄清並分享家人團聚日常，為這場烏龍謠言劃下句點，展現她一貫理性與堅定的婚姻觀。

▲秦昊和陳妍希2016年劇照被翻出來。（圖／翻攝自微博）