記者黃皓瑋／綜合報導

大陸網紅「刀小刀sama」以變裝甩髮舞走紅，在抖音擁有超過1700萬名粉絲。日前她傳出因為欠債，在自家社區的健身房與警方發生衝突並被帶走，引發陸網關切。昨（4日）她親自發文回應此事，證實因債務問題而被帶走，但也自曝其實是遭前男友兼前經紀公司老闆楊姓男子逼債。

▲▼ 刀小刀日前在自家社區遭警方帶走。（圖／翻攝微博）



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刀小刀昨日在微博發文，為「佔用公共資源」道歉，也親自還原事件始末。她表示自己2020年以甩頭舞爆紅後，與楊男成立經紀公司，其中她持股49%，楊男則是51%，她也透露當時因楊男「經紀合約就是結婚證書」、「合約不會約束妳」、「不是為了利益」等話語，讓她選擇相信了對方。

然而刀小刀坦言，由於後來2人相處不愉快，公司也並未對她經營帳號提供幫助，讓她提出了分手並終止合約，不料楊男隨後以公司名義向她提告，要求她賠償1700萬人民幣違約金（約台幣7748萬元），並在經過訴訟後，判賠楊男442萬人民幣（約台幣2014萬元）。

▲刀小刀發文反控前男友逼債。（圖／翻攝微博）



對此刀小刀強調，她並沒有想過要逃避債務，也一直積極溝通，打算以自己的房產來抵押，但對方卻要求她「必須現金一次性全部付清」，才因此出現被警方帶走的場面。對於這起糾紛，她直言：「我願意為我曾經的天真買單，但也不想讓某人得逞。」也透露自己已經申請再審，希望法院還她一個公道。