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小孟老師／4月8日星座運勢　雙子算錢精得很「桃花不斷」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作很有計劃

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感情：肯大方好相處

財運：買房支出減少

幸運色：丹寧色

貴人：金牛

小人：牡羊

雙子座

工作：不錯創意想法

感情：桃花運陸續來

財運：金錢敏銳度高

幸運色：金黃色

貴人：天秤

小人：射手

天秤座

工作：做事拿捏分寸

感情：桃花多朵朵開

財運：可望回收借款

幸運色：水藍色

貴人：獅子

小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：計劃細節詳細

感情：才華吸引桃花

財運：正確消息情報

幸運色：墨黑色

貴人：雙魚

小人：處女

金牛座

工作：工作進程穩定

感情：展現自己才藝

財運：前輩指導規劃

幸運色：嫩橘色

貴人：水瓶

小人：獅子

處女座

工作：突破事業發展

感情：積極表現自己

財運：團結合作賺錢

幸運色：純白色

貴人：處女

小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：心緒平靜穩定

感情：理想溝通互動

財運：穩定投入資金

幸運色：鐵灰色

貴人：天蠍

小人：雙子

天蠍座

工作：做事活力增加

感情：詩情畫意雅緻

財運：消費有所節制

幸運色：米黃色

貴人：牡羊

小人：天蠍

雙魚座

工作：職場人氣增加

感情：單身者受關注

財運：懂得控制開銷

幸運色：正紅色

貴人：金牛

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：放鬆緩解壓力

感情：愛情甜美體貼

財運：如既往的穩定

幸運色：艷紫色

貴人：射手

小人：巨蟹

獅子座

工作：真誠尋求和解

感情：感情細水長流

財運：財務心想事成

幸運色：青綠色

貴人：魔羯

小人：天秤

射手座

工作：對人和善熱情

感情：有望告白成功

財運：勤奮努力賺錢

幸運色：銀光色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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