家寧昔客串長壽劇「慫恿搭訕片段被挖」　網洗版狂酸：本色演出

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，甚至被前任媽媽提告，消息曝光後掀起外界關注，最近更有眼尖的網友發現，家寧過去曾客串演出《廉政英雄》，並將片段PO到網路上，引發熱議。

▲家寧（圖右）客串演出《廉政英雄》。（圖／翻攝自Threads）

透過網友在Threads公開的片段可見到，家寧在劇中身穿白色上衣，脖子上還戴著一串項鍊，並慫恿在場其他人一起去喝酒搭訕男生，「喝一喝酒大家就認識啦，妳這個慾望小紅帽，想吃掉大野狼啊？看妳有多大的本領。」畫面曝光後，立即引發兩派網友討論，「咬字最清楚的一次」、「她演戲還看鏡頭喔，扣分」「尷尬到不行的台詞加演技」，甚至還有人留言酸她是本色演出。

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▲家寧與Andy鬧翻。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



事實上，家寧在與Andy鬧翻後，曾透過律師發聲明以及拍片回應風波，她強調和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應，後來更發布4分鐘聲明影片，不過內容曝光卻被部分網友吐槽咬字不清、內容空洞。上個月底她難得更新社群，分享一段自拍化妝短片，並在文中附上8個表情符號，畫面曝光後不久便引來網友洗版狂罵。

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Threads）