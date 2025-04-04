愛莉莎莎出國被當恐怖分子　「稱來自Taiwan」店員嚇到發抖

記者王靖淳／綜合報導

網紅鍾明軒日前上節目透露，出國時發現很多人不知道台灣，所以他在自我介紹時會稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出立即掀起兩派討論，就連網紅愛莉莎莎今（4）日都上傳短片，分享自己出國時的經歷，並透露有次竟被誤會成是恐怖組織成員，讓她感到哭笑不得。

▲愛莉莎莎分享外國人聽到台灣的反應。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎以「外國人知道台灣嗎」為題上傳一支短片，她表示自己身為每個月至少出國三次的人，她發現當韓國或是日本等東北亞國家的人，聽到她用英文稱自己來自台灣時，多數人都對地理位置有所認知。不過當到了印度或是尼泊爾等地時，愛莉莎莎坦言大部分的當地人對台灣的認知相對較少。

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▲愛莉莎莎表示印度、尼泊爾比較多人沒聽過台灣。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎回憶，有次她到印度的一家餐廳用餐，結果被老闆問及從哪裡來，她當時用英文回答對方自己來自台灣，但老闆卻對此露出困惑的表情，甚至對她重複確認「Ta-li-wan？」她坦言，儘管她覺得老闆的發音有些不標準，但還是順著對方的話回應，沒想到話一說完，店員就露出發抖的表情。

▲愛莉莎莎被誤會是恐怖組織成員。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

值得一提的是，愛莉莎莎透露她的瑜珈老師在聽完對話後覺得很好笑，甚至還叫她上網去查「Ta-li-wan」的意思，後來她查到的顯示結果是「塔利班」，讓她意識到在和外國人交流時，準確發音的重要性，「所以下次如果要出國的話，記得跟別人說不是Ta-li-wan，而是Taiwan，絕對不要讓他們加L進去。」