葉欣眉直腸罹病經紀人證實　梁赫群人在日本也發聲了

記者葉文正／台北報導

年代電視台《百變智多星》主持人葉欣眉平日帶給大家歡樂，孰料今天突然宣布「直腸內發現0.8公分類癌，已到內湖三總開刀治療。」經紀人也證實葉欣眉的確住院治療，但目前已出院返家。而葉欣眉搭檔梁赫群人在日本，也祝福她早日康復，有空要帶禮物去看她。

▲葉欣眉傳出罹病。（圖／緯來綜合台提供）

經紀人表示，葉欣眉今天中午已經出院，「報告下個禮拜出來，發文主要是想跟大家呼籲，健康檢查很重要，及早發現及早處理，我們相信一定會是良性。」也說發文主要是想分享住院時跟家人、朋友發生的有趣互動，她是喜歡帶給大家快樂的個性，想用歡樂的方式讓大家看待這件事。

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▲主持人梁赫群(左)與葉欣眉搞笑扮演各種角色。（圖／年代提供）

而搭檔梁赫群目前人全家在日本旅遊，他也透露：「之前欣眉有告訴我們跟製作單位，我們也是勸她要早點去好好治療，現在聽到她沒事都很祝福，如果回去她還在休息也會想辦法帶禮物去看她。」

▲梁赫群(中)聽到葉欣眉罹病已了然於胸，目前與家人在日本。（圖／梁赫群提供）

但葉欣眉不改搞笑個性，提到陪住院的姊妹行徑：「醫生早上巡診，大姊睡到大字型，還要去幫她把被子蓋好。中間妹妹休假去買限量可頌，大姐則去樓下逛福利社&全家血拼了一千多，說這裡的全家有很多聯名款，我懷疑她住的地方是不是沒有便利商店，她們倆好像是來聚餐渡假的，吃吃喝喝聊得好開心，這些畫面在我面前播送時，我持續在清腸中，清到懷疑人生。」

她對於姊妹們的行為哭笑不得。也提醒大家定期健檢，經歷這次又是一尾活龍，將持續為大家服務！