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NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans與公司ADOR合約糾紛還沒結束，韓媒4日卻爆出團內向心力開始出現龜裂，成員父母內鬨，有人反對解約，如今意見不一致，恐怕得先解決隊內意見，才能繼續打官司，NewJeans解約一事扯出案外案，展開全新局面，令外界看得一頭霧水。

外送稿用 ▲▼NJZ NEWJEANS。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans訴訟有新進度，成員父母被爆有人反對解約。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans日前已經被法院裁定禁止成員在未獲ADOR同意下獨立活動後，為了繼續抗爭，她們於3月23日晚間在香港參加「ComplexCon」演出時，突然宣布將暫停所有活動。

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▲▼NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」。（圖／翻攝自朝鮮日報）

▲Haerin、Hyein父母另開家庭法院調解意見。（圖／翻攝自朝鮮日報）

然而，與公司的合約糾紛還沒結束，如今卻爆出全新發展，根據《朝鮮日報》報導，NewJeans團內向心力突然出現龜裂，由於Haerin、Hyein皆未成年，兩人在這次訴訟的過程皆是由父母代使親權打官司，怎料，雙方的父母突然爆出意見分歧，有人反對解約。

法院方並未公開是誰的父母反對解約，但雙方由於意見不一，甚至開啟了「家庭法庭」調解，對此，NewJeans法律代理人解釋：「昨天（4月3日）已經開了家庭法庭調解，至少下週會有結論，有結論出來會再提出，我方認為不會有什麼其他特別的問題。」

▲▼還沒吵完！ADOR下通牒：NewJeans違反合約創IG　韓網看膩：提告唄。（圖／翻攝自NJZ IG、theqoo）

▲NewJeans重啟活動看起來難上加難。（圖／翻攝自NJZ IG）

NewJeans律師雖表示「沒有其他特別的問題」，但成員間父母意見不合已經對外傳開，突然又扯出案外案，令歌迷擔心不已，害怕NewJeans活動重啟之日恐遙遙無期。

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