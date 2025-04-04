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FEniX出道2年「首登TICC開唱」　門票最低880元…暖心原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團FEniX出道2年，將於5月17日在台北國際會議中心舉辦首場大型售票演唱會「FEniX 2025 MBB Live Concert」，FEniX更在開唱之前加碼宣布另一個喜訊，全新單曲〈你成為了我最難忘的人〉在今天推出，團員們更是感性告白：「這是給救火隊的情書」。

▲▼ FEniX 《你成為了我最難忘的人》。（圖／華納提供）

▲ FEniX在演唱會前推出新歌〈你成為了我最難忘的人〉。（圖／華納提供）

峻廷表示雖然歌曲只有短短的3分多鐘，但裡面都是他們與一路陪伴的救火隊的共同回憶，承隆也真誠回應：「我們把真心話都放進這首歌了」。演唱會即將開始，5位大男孩也進入了緊鑼密鼓的特訓，家齊開心表示身邊許多朋友都有來詢問，「他們希望能看到我們的演出，心頭暖暖的」，浦洋的家裡開麵店，家人已經表示即使讓店裡休息也要來看演唱會，「以前店裡忙，我各個時期的畢業典禮大型活動可能都不太能參與，現在的他們也想參與屬於我們的重要時刻」，MAX也希望能帶著爺爺奶奶來看自己的演唱會。

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MAX說：「謝謝你們讓我知道，原來在你們眼中的我是可以這樣閃耀著的」。浦洋也感性表示：「我已經有站上這裡的勇氣，是時候做出突破。」家齊則說自己會將狀態整理到最好，也希望救火隊們也要一起健康，共同期待那天的相遇吧。峻廷除了感謝一路以來支持的所有朋友之外，更打趣表示：「已經開始想像演唱會開場一下，有多少人會落淚。」承隆則說：「我們未來仍然會持續突破，駕馭更多風格的音樂跟表演風格，不會停滯於前。」

▲▼ FEniX 《你成為了我最難忘的人》。（圖／華納提供）

▲FEniX非常感謝粉絲一路支持。（圖／華納提供）

隨著演唱會開賣倒數，團員們特別貼心的與團隊溝通討論，希望可以推出880元的限定票價，FEniX透露知道很多粉絲還是學生身分，零用錢可能沒那麼多，希望特設880元的票價，與歌迷同歡，演唱會門票將於4月7日開賣，購票洽寬宏。

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