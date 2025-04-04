虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

記者吳睿慈／綜合報導

韓流帝王Super Junior即將迎來出道20週年，怎料，神童3日突然在YouTube頻道貼出一則道歉影片，起因是他與銀赫出演綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，因節目效果虧了銀赫是因專輯賣得好才拿到一位，引起銀赫粉絲不滿。最終，他緊急滅火道歉，承認失言並表示「對於受到傷害的E.L.F.真心感到對不起」，7分鐘影片卻讓歌迷看哭了，難過表示「哥哥你沒有做錯事」、「為什麼要道歉」。

▲神童日前在節目上虧銀赫拿一位，光靠專輯銷量，其實音源分數很低，引起銀赫粉絲不滿。（圖／翻攝自SBS）



銀赫日前以個人身份solo出道，對手是強敵IVE，但他依舊拿下音樂節目一位。對此，他與神童近日出演綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，談起幕後趣事，神童解釋因為銀赫專輯量賣得很好，雖然其他音源分數都很低，但靠著專輯量拿下了一位，接著笑虧「銀赫連音源100名以內都沒進」，此話卻惹怒了大批粉絲，要求神童道歉。

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神童3日坦言節目錄完以後，「其實我不知道粉絲的反應會是這樣，我們從以前就會這樣，但那時的反應是好的」，SJ之間互虧的效果還讓他們獲得了「綜藝之王」的團體美名，但這次事件的留言裡，卻有粉絲反應「從以前到現在都是這樣了無新意」、「從以前就叫你不要開這樣的玩笑了」，令他感到很震驚，並表示「我以前真的不知道，我也是第一次知道『原來這會讓人感到不舒服』」。

▲神童錄影道歉認失言。（圖／翻攝自神童YouTube）

神童自我反省「節目效果過火」的部分，趁著這次好好了解到自己所開的玩笑太過火了，原來這會讓感到不悅，「其實我很抱歉，真的感到很抱歉，對於E.L.F.很抱歉」，他承認自己過時了，也想藉此機會好好學習，「我以為Super Junior自己虧Super Junior成員，粉絲們會覺得很有趣，但其實根據不同的風向也會有不同的影響」，對於虧銀赫外貌部分，神童一併道歉。

至於虧銀赫得到一位的部分，神童承認「我其實是在說明如何拿到一位，但那之後是我自己太想搞笑了，所以又多加了一點其他言論，那點才是讓大家覺得不舒服的，是我自己太想在綜藝節目上搞笑了，若無其事地開著玩笑，卻讓粉絲受傷了，這次事件讓我學習到很多。」

▲神童承認自己過時了，20年來第一次知道自己的玩笑太過火了。（圖／翻攝自神童YouTube）



神童提出其中一個留言，有粉絲嗆他「你可以拿到一位嗎？」他感到很懊悔，並解釋「我真的沒有那樣的意圖，是我太想搞笑了，我太白癡了。」他也表示在拍影片前，有告知銀赫，但銀赫跟他說：「（道歉）不要講得太沈重，我知道哥哥沒有那樣的意思。」

▲神童道歉並表示「如果喜歡我的人，某個瞬間開始討厭我，那我就完了」。（圖／翻攝自神童YouTube）



成員之間太常互虧，神童也認為粉絲看得很開心，如今卻遭到指正，他說出心裡的苦惱，「我該怎麼辦，該怎麼錄綜藝，這件事原來是錯的，20年來第一次知道⋯」，他難過地說：「如果喜歡我的人，某個瞬間開始討厭我，那我就完了，所以突然我的手就開始發抖了，我真的要好好地知道『他們叫我不要做的事情，我必須要好好認知到。」

▲神童最後又道歉了一次，並表示自己不敢看鏡頭。（圖／翻攝自SBS、神童YouTube）



最後，他正式道歉：「我真的做錯了，很抱歉，大家可以原諒我一次的話，下次開始我會更小心，我們Super Junior現在還沒結束，今年才剛要20週年，還有30年、40年成為更帥氣的團體。」影片裡，他承認自己不敢看鏡頭，再次說著對不起。長達7分鐘的影片，卻讓歌迷心疼不已，認為神童沒有做錯事，不懂為何要道歉，留言區全是為他加油打氣的聲音。