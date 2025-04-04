《苦盡》金宣虎「腿軟求婚」是即興演出！　IU讚嘆太會演：劇本裡沒有

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人生催淚劇《苦盡柑來遇見你》由數位演技派演員領銜主演，戲劇已經畫下完美結局，近日官方釋出導演與演員們齊聚解答幕後秘辛的影片，其中一幕金宣虎腿軟跪下求爸爸嫁女兒的戲份，其實是他的即興演出，連IU、導演都讚嘆不已，直呼他演得非常好。

▲金宣虎「腿軟求婚」是即興演出。（圖／翻攝自Netflix）



金宣虎以友情客串方式出演，成為最終娶走「金明」的男人，為了獲得岳父的同意，他親自下濟州島拜訪，卻始終沒能讓梁寬植點頭，幾杯凰酒下肚後，在經過金明的提點，他乾脆豁出去提高8度音、腳軟下跪，幽默的演技讓電視機前的觀眾跟著大笑。

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▲▼金宣虎還刻意變了語調，逗笑所有人。（圖／翻攝自Netflix）



這段演技成為名場景，但其實是金宣虎的即興演出，導演金元錫與男主角朴海俊稱讚他「做了非常多準備才來」，該場景為大家都已經醉意襲來，於是他上演一段腿軟戲碼，接著提高音調想讓自己更親切點，期間還無意轉換回原本的聲音，馬上又回到高音頻，爆笑的演技獲得稱讚，現場一致好評。

▲IU在回顧片段時再度讚嘆了一次。（圖／翻攝自Netflix）

IU在回顧這段片段時，她語氣裡滿是讚嘆，「那個幽默喜劇演技，劇本裡不是沒有嗎？」導演證實那是金宣虎即興演出，尤其是拿起蝦子問「伯父我幫您剝蝦好嗎」的語氣，也是金宣虎自己細膩的想法並將其演出來，讓大家都很滿意。