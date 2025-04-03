混血女DJ爆「舊愛性癖」　脫褲嚇到半夜逃跑：像逛大菜園

記者王靖淳／綜合報導

混血女DJ「若熙娘娘」日前上節目《11點熱吵店》分享光怪陸離的性經驗，透露自己曾和一名夜店調酒師交往，表示對方不但會對她下奇怪指令，且到了兩人發生關係當天她才發現對方有性病，嚇得她連夜拎包逃跑。

▲若熙娘娘分享光怪陸離的性經驗。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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若熙娘娘表示，在與這名調酒師交往的過程中，對方會要她去逛夜市或超市時不穿內衣內褲，並要她回報體驗，甚至還要她在私下稱他為主人，「他也會叫我母狗，我也會順從他。」

▲若熙娘娘爆料舊愛有性病。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

若熙娘娘透露，兩人發生關係那天，男方邊脫褲子時，甚至還對她大叫：「母狗，逛大觀園！」為此，若熙娘娘坦言自己完全嚇到，因為她看到對方有一株一株的小菜花，「我根本不是劉姥姥，也不是逛大觀園，我是逛大菜園。」

▲若熙娘娘發現舊愛有菜花。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

若熙娘娘表示，在發現舊愛有性病後，她當下立刻靈機一動，藉口月事不方便發生關係，所以最後只是和對方一起睡覺，但她坦言後來半夜越想越不對，越想越覺得噁心，所以就趁舊愛睡覺時，拎包半夜逃跑，「嚇死，這是我人生第一次看到小樹。」